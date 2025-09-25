「永生難忘！」日籍遊客手機遺失 金門警聰明追定位速找回

快訊

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

日籍旅客石裕先生與兩名好友近日來到金門旅遊，卻在行程中不慎遺失手機，好在員警透過手機定位確認遺失地點，再駕駛巡邏車載他們前往取回手機，讓他對金門人的熱情與警察的專業服務印象深刻，離去前還拍照留念。圖／警方提供
日籍旅客石裕先生與兩名好友近日來到金門旅遊，卻在行程中不慎遺失手機，情急之下報警求助，員警透過手機定位確認遺失地點，再駕駛巡邏車載他們前往取回手機，讓他對金門人的熱情與警察的專業服務印象深刻，直呼「這趟旅行將永生難忘！」

金城分局金城派出所警員黃紹魁、鍾庚穆日前接獲報案，指稱有日本遊客在金城車站遺失手機，因語言不通，通知警方到場協助。員警趕抵後，透過簡單的日文與英文與石裕先生溝通，並利用同行友人的手機定位系統，成功鎖定手機位置，顯示遺失地點在金寧鄉「雙鯉濕地自然中心」內。

由於抵達當時天色已晚，場館已經閉館，員警隨即駕車載日本遊客前往現場，並主動聯絡金門國家公園管理處，說明情況後協調派員前來開門，經過一番努力，終於順利尋回手機。

重拾失物的石裕先生難掩喜悅，除了向館方人員致謝，更頻頻向員警鞠躬道謝，讚嘆金門警察的熱心、耐心與專業。離開前，他還開心與警方合影留念，直言這段「尋手機記」成了旅程中最難忘的回憶。

金城分局長朱政憲提醒，旅客出門在外務必妥善保管手機、錢包等貴重物品；若不慎遺失，應立即向就近警察單位尋求協助，或撥打110報案專線，警方將全力協助尋找。

日籍旅客石裕先生與兩名好友近日來到金門旅遊，卻在行程中不慎遺失手機，所幸在警方協助下順利尋回，讓他頻頻道謝。圖／警方提供
