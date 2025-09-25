影／疑搶快釀悲劇 苗栗聯大2男大生騎機車碰撞客運車雙亡

國立聯合大學邱姓學生昨晚9點多騎機車載何姓同學行經苗栗市建功街及中山路口時，與黃姓男子駕駛的國光客運發生碰撞，兩名大學生傷勢嚴重，送醫後都宣告不治，警方初步調查，懷疑機車疑似搶快穿越建功街，遭客運攔腰撞上，事故原因和責任待調查釐清。

警方昨晚9點24分接獲事故通報，53歲黃姓男子駕駛的國光客運與邱姓、何姓學生騎的機車發生碰撞，兩名男大生被撞彈飛，傷勢嚴重，送醫搶救仍回天乏術。

邱姓（20歲）、何姓學生（19歲）都是高雄人，就讀聯大光電系二年級並住校，昨晚相約到苗栗市建功街的一間撞球場想打球，不料還未到達撞球場就發生事故；國光客運從台北駛往苗栗，終點在苗栗火車站，乘客都已下車，駕駛將空車駛回停車場途中與機車發生碰撞。

警方初步調查，車禍發生時，客運沿中山路北往南直行，行經中山路口時，交通號誌由黃燈要轉為紅燈，機車當時由建功街東往西方向行駛，疑似搶快闖紅燈穿越路口，遭客運攔腰撞上，雙方駕駛經檢測都無酒駕行為，車禍發生原因和責任有待調查釐清。