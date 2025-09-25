風雨後宛如煉獄之路…阿里山石山引水道誤當登山步道 遊客墜落傷

21日下午，來自台中市的33人登山團行經石山引水道時，1名70歲婦人不慎墜落10公尺邊坡，造成多處擦傷。嘉義縣消防局獲報後，立即派員前往救援，並送往聖馬爾定醫院治療，所幸並無生命危險。記者魯永明／翻攝

秋高氣爽，登山旅遊旺季，嘉義縣阿里山鄉的石山引水道，原為阿里山林業鐵路石山支線，鐵道拆除後改作供應水源的維護道路。近來因颱風豪雨不斷，沿線倒樹、崩石與殘枝未清，步道充滿險象，然而不少外地遊客誤以為這裡是開放的登山步道，險象環生。

21日下午，來自台中市的33人登山團行經石山引水道時，1名70歲婦人不慎墜落10公尺邊坡，造成多處擦傷。嘉義縣消防局獲報後，立即派員前往救援，並送往聖馬爾定醫院治療，所幸並無生命危險。事實上，就在事故前幾天，已有山友在臉書社團「嘉義之美」分享探訪石山引水道的驚險過程。

文章形容短短9公里路段滿是倒木、巨石與崩落碎石，宛如「煉獄之路」。登山者在暴雨泥濘中艱難前進，甚至必須攀爬或貼著狹窄邊坡移動，沿途山泉傾瀉宛如瀑布，還要穿越幽暗隧道與滿地落石的險境，令人畢生難忘。

林業保育署嘉義分署澄清，石山引水道並非休閒登山步道，而是水源維護道路，沿線設有水管、鐵橋與引水設施，由自來水公司人員巡檢使用。由於地形險峻，且經常經過崩塌區與隧道，並不具備一般登山步道的安全條件。