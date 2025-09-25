頭份幼園驚見天降菜刀 校方將設防護網

頭份國小附設幼兒園的機車停放區前天突從天而降一把菜刀，險些砸中牽機車要離校的一名實習老師。記者胡蓬生／翻攝 苗栗縣頭份國小附幼前天下午發生菜刀從天而降、掉落幼兒園內的意外，警方調查菜刀是從緊鄰幼兒園的公寓大樓6樓掉落到校園，並找到涉案的81歲老婦；她疑因清洗鍋具、刀具後拿到陽台窗邊晾曬，不慎碰觸砸落，險些砸中幼兒園一名實習老師，校方決定不追究老婦的責任，不過警方依法將老婦函送檢方偵辦。

頭份市民代表周訓宇前晚將這起意外事件貼到臉書，由於當時案情還不明朗，讓網友炸鍋且憂慮。頭份警分局昨天上午針對此案說明，希望盡速平息民眾的疑慮。

頭份國小校長李豪朕表示，得知老婦並非故意丟棄菜刀到校園，且未造成人員受傷，校方決定不追究老婦責任，目前校方獲得縣府教育處支持，將盡快增設網具，考慮使用強度較高的金屬網具，避免類似意外再發生。

頭份警分局表示，老婦接受調查時一度驚嚇到說不出話來，她強調當時在陽台晾曬清洗後的鍋具、刀具時，不小心碰到一旁的菜刀，才會讓菜刀掉落；這起驚悚意外，幸好未傷到人。