台東大豪雨 台鐵列車撞到落石出軌

台鐵423次新自強號列車昨下午行駛於台東山里至鹿野間疑遭落石撞擊，列車2軸出軌，車上旅客均平安無礙。圖／民眾提供 樺加沙颱風雖已遠離，挾帶的大豪雨造成台東地區鐵公路災情，台鐵423次新自強號因撞上邊坡滑落軌道的落石導致二軸出軌，車上400名旅客無人傷亡，但鹿野到山里間路線中斷，關山至台東區間改以公路車輛接駁，預計今天起東幹線恢復行駛；台20線南橫公路台東端11處坍方、台9線龍過脈路段被土石流淹沒，公路局最快今天下午搶通。

氣象署統計，台東利嘉林道3天累積雨量高達1062毫米，台鐵山里至鹿野段出現落石，台東知本開往樹林的423次新自強號列車，昨下午1時33分行駛山里至鹿野間撞上大石塊，「砰的一聲，很大聲！」旅客說，感覺車廂跳動一下，然後緊急剎車，後來知道撞到石頭，大家都嚇了一跳。

台鐵表示，該塊大石塊疑因大雨，從高處滑落衝破擋土牆落入軌道，列車閃避不及撞上，車頭受損，另有兩車軸出軌，車上旅客無人受傷，由台鐵派車接駁，目前鹿野至山里間路線中斷，關山至台東區間改以公路車輛接駁，出軌原因調查中。

公路部分，台20線南橫公路向陽至初來預警性封閉，公路局人員巡查發現全路段共11處坍方，雙向交通阻斷。另外，台9線鹿鳴大橋、龍過脈路段，因邊坡大量土石泥流傾洩而下，淹沒路面，更一路沖刷至鹿野鄉鹿嗚大橋，造成交通中斷。

有居民行經初鹿往鹿野方向時，驚見土石流沖刷淹沒整條馬路，濺起水霧瀰漫，洪水橫向截斷整條馬路，直呼「超危險」，公路局預計今天下午搶通。

台東縣府昨晚宣布海端鄉霧鹿村、利稻村、新武部落今天停班停課，另海端鄉廣原國小則停止上課、照常上班。南橫公路路基鬆動，加上持續有落石，高雄市府宣布桃源區拉芙蘭里、桃梅山里及復興里明天停班停課。