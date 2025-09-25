聽新聞
調查官涉勾結黑幫討債 求刑3年6月

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

中信證券前營業員陳柏銓向調查官余正煌、軍情局軍官侯俊榮等人推薦投資方案，吸金6427萬餘元，遭余正煌找竹聯幫明仁會「帥帥」傅丞胤等人恐嚇討債。台北地檢署昨依非法經營收受存款業務罪嫌起訴陳，具體求刑4年，依恐嚇取財等罪起訴余等4人，指余、侯勾結黑幫討債、敗壞官箴，分別具體求刑3年6月、3年。

涉替余正煌查陳柏銓等人個資的嘉義第一分局警偵查佐林良樺、警員謝凱丞，及陳柏銓前妻林育樺、侯俊榮妻顏敏惠澤獲不起訴處分。

起訴指出，陳柏銓與余正煌、余女友總統府侍衛室范綾玉為多年好友，陳涉騙余、侯等12名投資人，透過「張濬安」投資上市櫃公司發行的可轉換公司債，陸續收受投資金額6427萬8777元。

檢方追查，范綾玉、余正煌、竹聯明仁會陳誌全等人投資1100萬餘元，侯顏夫妻投資8百餘萬元，余正煌、侯俊榮、陳誌全等人不甘被騙，找明仁會總會副會長傅丞胤恐嚇取財。

