持假手榴彈闖銀樓！男搶走2條市價25萬金項鍊 半小時火速被逮

戴姓男子今晚涉嫌手持1顆假的手榴彈，進入基隆市1家銀樓後，大喊搶劫，威嚇店員「把東西拿出來」，接著硬衝進櫃台內，搶走兩條金項鍊逃逸。警方獲報圍捕，半小時後逮捕戴男帶回調查，依強盜罪嫌偵辦中。

基隆市警局110勤務指揮中心今晚7時13分，接獲仁四路一家銀樓店員報案，指有名男子衝進店內搶走金鍊項，隨即通報員警封鎖現場採證，並由線上巡邏警力及當地忠二路派出所備勤警力圍捕。

員警依據店員描述禿頭、穿黑色運動鞋、黑色長褲及灰色上衣等戴男特徵，半小時內就在愛一路將他逮捕，並在他身上起獲強盜取得，2條市價25萬8000元的金項鍊。警詢後將依照刑法強盜罪移送基隆地檢署偵辦。

１名店員說，案發時店內有2名店員，戴男進來時感覺很緊張，說了一些話，但有些她都聽不清楚。他進入銀樓後直闖櫃台內，在裡面的店員想阻擋他，但仍被他闖了進去，一手但進展示櫃抓起2條金鍊就往外奔逃。