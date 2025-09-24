台南東區中華陸橋頻傳死亡車禍 家屬：必須改善道路設計

49歲林姓女清潔工昨天清晨騎車上班，在東區中華南路接中華陸橋上橋處與大貨車擦撞，頭部遭輾過重創不治；2年前楊姓婦人同樣在上橋處與大貨車發生車禍身亡，楊婦女兒今天向本報呼籲，政府必須從源頭改善道路設計，讓道路結構本身降低風險，才能真正減少悲劇。

昨天上午8時許，林姓女子在東區大同路二段和中華南路一段交叉路口、中華南路接中華陸橋上橋處與大貨車擦撞身亡；依據對向駕駛行車記錄器顯示，林女在綠燈號誌亮起後，與大貨車都直行要上陸橋，但依道路設計，林女必須向內騎才能上橋，疑似因此發生擦撞。

在林女發生車禍的同一地點，2023年4月26日下午1時許，同樣有61歲的楊姓女騎士載著孫子，行駛中華路陸橋西往東方向上橋處，與林姓男子駕駛的大貨車擦撞，楊女當場遭受重創、送醫傷重不治，孫子並無大礙，林與昨天的蔡姓司機均被依過失致死罪移送法辦。

楊婦女兒看到本報報導，今天透過台灣機車路權促進會副理事長林詠軒向本報表達心聲，她說「兩年前，一場奪走我母親的死亡車禍，徹底摧毀了我們原本溫馨快樂的家庭。那一刻起，我失去了至親，也失去了人生最重要的依靠與陪伴，留下的只有撕心裂肺的痛與永遠無法癒合的傷口。

今日再度看見同樣地點發生一模一樣的憾事，我的心彷彿再一次被撕裂。這條道路設計不良，迫使機車騎士必須左偏上橋，與龐大的大型車輛爭道，危險與風險早已昭然若揭，卻一直未被重視，導致一次又一次家庭破碎、親人永隔。

我在此以死者女兒的身分，懇切呼籲政府相關單位，請不要再讓這樣的悲劇重演。這不是單一事件，而是制度與設計上的缺陷，必須立即檢討、改善！每一次的輕忽與拖延，都可能換來無辜生命的逝去」。

楊婦女兒指出，中華陸橋再度發生嚴重事故，這不只是駕駛責任，更是道路設計的結構性問題；事故真正的根源，是道路設計迫使上橋機車必須在路口範圍貼近大型車，進入高度風險區域。政府必須從源頭改善道路設計，讓道路結構本身降低風險，才能真正減少悲劇。

她希望「請不要再有下一個我，請不要再有下一個家庭，承受這種永遠無法癒合的傷痛」。林詠軒也指出，車道的設計逼得機車在上橋處必須往內鑽進去，大車其實只是直行，沒有變換車道，卻極容易發生擦撞；交通局應該要調整車道配置，讓上陸橋的車道要對稱。

轄區第一警分局則指出，因應已發生二次死亡車禍，會再整理本次車禍事件資料，再次提報給交通局辦理會勘，研議是否要調整相關因應措施作為。