闖民宅還謊稱是租客！慣竊移送獲請回 新北檢補強證據再拘提到案

新北市三重區日前發生一起蔡姓男子闖入出租民宅，搜刮女租客筆電、現金，還恣意偷其男友衣褲，猶如台版「寄生上流」離奇案件，蔡男被依竊盜罪嫌移送原獲請回，新北地檢署經重新補強相關事證，今指揮警方將他拘提到案，將有進一步強制處分。

新北檢表示，38蔡男因涉嫌多件竊盜案，經警方彙整相關案件報告檢察官後，立即分案並核發拘票，指揮三重警分局於今天下午4時30分，於新北市泰山區將其拘提到案，針對蔡男所涉危害治安案件必將從嚴、從速偵辦。

據了解，被害女租客因出國旅遊，本月20日請母親幫忙巡視位於三重區河邊北街的2樓租屋處，發現疑似有人闖入，於是隔天前往派出所報案並由警方到場採證，房東也協助換鎖。

不料本月22日凌晨4時許，鄰居發現一臉陌生的蔡男正徒手攀爬至2樓試圖進屋，警方獲報到場，蔡男竟辯稱自己是租客，因忘記帶鑰匙才會試圖爬窗，待警方請來房東到場，當場戳破其謊言，表示不認識對方，蔡男因此當場被依竊盜現行犯逮捕送辦。