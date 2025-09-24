台鐵新自強號遭落石撞擊出軌 旅客憶事發經過：砰的很大一聲

台鐵新自強號於山里-鹿野間撞擊落石出軌。圖／台鐵產工提供

受樺加沙颱風影響，台鐵台東知本開往樹林的423次新自強號列車，今天下午1時33分行駛於山里至鹿野間146公里處疑遭落石撞擊，列車2軸出軌，車上旅客均安無礙。台鐵啟動列車接駁及搶修作業，目前山里至鹿野間路線不通，確切恢復時間仍待評估中。

台鐵東區營運處副處長楊舜安表示，423次列車因無法閃避撞擊到石塊，導致列車2軸出軌，司機員立即妥處停駛，讓車上旅客平安沒事；由於該事發地點道路難行，因此公路無法接駁，改由台東及關山派出列車接駁，持續旅客行程。

「砰的一聲，很大聲！」旅客說，火車行駛中，就聽到砰的一聲，感覺車廂還跳動一下。另有旅客表示，撞到東西後，車上並沒有做廣播，然後是緊急剎車，後來才知道有撞到石頭，大家都嚇了一跳，好在沒有發生嚴重的意外事故，真的很幸運。

因應此次事故，台鐵局表示，423次列車原定行駛鹿野至台東路段將暫時停駛，另已在台東站另行調度3000型列車編組因應，確保旅客運輸服務不中斷。目前工務班正全力搶修，以期盡速恢復正常通車。