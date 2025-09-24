快訊

樹林火警釀1家3口枉死 死者母痛訴「起火工廠負責人應出來面對」

聯合報／ 記者黃子騰蔣永佑／新北即時報導

新北市樹林區1間電池工廠今晨發生大火，火勢延燒隔壁2間塑膠工廠，導致其中一間塑膠工廠負責人吳男一家三口喪生火窟。檢察官下午至殯儀館相驗，吳男母親控訴事發至今都未見起火工廠負責人來關心，要求該工廠負責人應出來面對。

新北市消防局今天凌晨4時36分接獲報案，樹林區西圳街一間鐵皮工廠發生火警，消防人員抵達現場時火勢已延燒隔鄰2間工廠，造成3間工廠全面燃燒。有民眾表示被延燒的1間塑膠工廠平常有一家三口住在裡面，消防人員立即展開搶救，上午7時許在塑膠工廠內發現受困的36歲老闆吳男、35歲妻子黎女及6個月女兒的燒焦遺體。

檢警今天下午至新北市立殯儀館進行相驗，死者吳男的母親接獲通知也到場配合相驗，面對媒體詢問時吳母難過的表示，事發至今起火的鋰電池工廠負責人都沒看到人影，也未向他們表達歉意，要求該工廠負責人應該出來面對及負責，後續將再考慮是否提出告訴。

新北市樹林區西圳街一段52巷今天凌晨一連3棟鐵皮工廠起火，消防人員到場搶救。圖／新北市消防局提供
新北市樹林區西圳街一段52巷今天凌晨一連3棟鐵皮工廠起火，消防人員到場搶救。圖／新北市消防局提供
死者吳男的母親控訴工廠負責人至今神隱。記者黃子騰／攝影
死者吳男的母親控訴工廠負責人至今神隱。記者黃子騰／攝影
新北市樹林區一鋰電池工廠今天凌晨發生大火，造成隔壁塑膠工廠吳姓負責人一家三口3死，警消正調查起火原因。記者蔣永佑／翻攝
新北市樹林區一鋰電池工廠今天凌晨發生大火，造成隔壁塑膠工廠吳姓負責人一家三口3死，警消正調查起火原因。記者蔣永佑／翻攝
死者家屬抵達殯儀館等待檢察官相驗。記者黃子騰／攝影
死者家屬抵達殯儀館等待檢察官相驗。記者黃子騰／攝影

