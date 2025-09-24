快訊

搭機幫家人調整座椅…後方乘客「頭部挨撞腦震盪」 男子下場曝光

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

搭乘任何交通工具調整椅背時，千萬要當心！北市林姓男子去年7月搭機返國，飛行中幫睡著的孩子調整座椅角度時，沒注意後方空間並應緩慢調整，反倒讓椅背直接向後傾倒，當場撞破後座乘客的頭部合併腦震盪，桃園地檢署依過失傷害罪將他起訴。

起訴指出，北市26歲林姓男子今年7月8日晚間10時，與家人一起搭乘我國國籍航空某班機回國時，在未確認後方乘客狀況下，逕自將孩子的座椅調整成向後傾倒，導致後方鍾姓乘客的頭部被撞，造成外傷合併腦震盪。受傷的乘客事後向航空警察局報案，案件移送桃園地檢署偵辦。

檢方偵查時，林男堅決否認有故意犯行，以「為了讓小孩有更好的休息空間，才調整椅背，並非故意傷害云云」來辯稱，經查，鍾姓乘客指稱，當天雙方因座椅調整問題發生爭執，被告林男用力傾倒椅背而認為林根本就是故意的。

檢察官認為，林男將座椅椅背向後傾倒時，原應注意後方是否有足夠的空間，並應注意避免撞及後方乘客，依當時的情形，並無不能注意的情況，竟疏未注意而不慎擊中鍾姓乘客，造成頭部外傷，構成過失傷害罪。儘管鍾姓乘客主張林男是故意傷害，但因雙方並無認識或財務糾紛，且提告的鍾姓乘客於偵查中兩度未到庭，無其他證據足以證明林男具犯意，因此僅依過失部分提起公訴。

北市林姓男子今年7月8日晚間10時搭機返國時，途中將孩子座椅椅背向後傾倒時，不慎撞擊後方鍾姓乘客的頭部，並造成外傷併發腦震盪，桃園地檢署依過失傷害將林男起訴。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
北市林姓男子今年7月8日晚間10時搭機返國時，途中將孩子座椅椅背向後傾倒時，不慎撞擊後方鍾姓乘客的頭部，並造成外傷併發腦震盪，桃園地檢署依過失傷害將林男起訴。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

飛機 國籍航空 北市 傷害罪 提告

