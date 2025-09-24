台61線驚傳死亡車禍！大甲交流道前工程車擦撞 女騎士爆頭亡

台61線西濱快速道路今天中午發生嚴重死亡車禍，1名30多歲機車女騎士不幸罹難，慘死輪下，大甲警方表示，機車騎士因頭部重創傷勢過重，經評估後確認已當場明顯死亡，未送醫治療。

大甲分局表示，這起離奇車禍發生於今日中午12時04分許，地點位於台61線西濱快速道路大甲交流道南下入口匝道前路段。當時1輛工程車與機車發生嚴重擦撞，造成機車騎士頭部重創變形，當場死亡，警消趕往現場後，女騎士因頭部重創傷勢過重，已無生命跡象，並未送醫治療。

警方透露，台61西濱134.5公里（大甲交流道）南下入口前，目前仍在封鎖現場進行勘驗測繪工作中，並已將工程車駕駛帶回偵訊，以釐清確切的肇事原因及責任歸屬；請路過車輛小心駕駛，特別是在快速道路上應保持安全距離，避免類似悲劇再次發生。