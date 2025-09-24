快訊

「中文怪物」爆紅卻惹爭議 參賽者性騷、劈腿黑歷史連環爆

獨／「每踩一步都被淤泥黏住」花蓮堰塞湖溢流 搜救人員曝現場慘況

再次重判！教保員毛畯珅性侵39童判刑30年 還要併科罰金5億元

台61線驚傳死亡車禍！大甲交流道前工程車擦撞 女騎士爆頭亡

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台61線西濱快速道路今天中午發生嚴重死亡車禍，1名30多歲機車女騎士不幸罹難，慘死輪下，大甲警方表示，機車騎士因頭部重創傷勢過重，經評估後確認已當場明顯死亡，未送醫治療。

大甲分局表示，這起離奇車禍發生於今日中午12時04分許，地點位於台61線西濱快速道路大甲交流道南下入口匝道前路段。當時1輛工程車與機車發生嚴重擦撞，造成機車騎士頭部重創變形，當場死亡，警消趕往現場後，女騎士因頭部重創傷勢過重，已無生命跡象，並未送醫治療。

警方透露，台61西濱134.5公里（大甲交流道）南下入口前，目前仍在封鎖現場進行勘驗測繪工作中，並已將工程車駕駛帶回偵訊，以釐清確切的肇事原因及責任歸屬；請路過車輛小心駕駛，特別是在快速道路上應保持安全距離，避免類似悲劇再次發生。

台61線西濱快速道路今天中午發生嚴重死亡車禍，1名30多歲機車女騎士不幸慘死輪下。圖／警方提供
台61線西濱快速道路今天中午發生嚴重死亡車禍，1名30多歲機車女騎士不幸慘死輪下。圖／警方提供

死亡 機車騎士 車禍

延伸閱讀

影／女騎士自撞分隔島「飛」過60公分護欄 遭對向混凝土車撞亡

影／清晨上班卻天人永隔 台南女騎士擦撞大貨車遭輾死 丈夫難接受

影／台南東區大貨車風雨中與機車擦撞 女騎士頭部重創不治

影／基隆廂型車撞倒女騎士再撞汽機車 棄車逃逸警追緝

相關新聞

台鐵新自強號撞落石出軌 台東山里—鹿野路線不通

受樺加沙颱風影響，台鐵423次新自強號今天下午於山里-鹿野間遭落石撞擊，列車兩軸出軌，目前山里=鹿野間路線不通，確切恢復...

搭機幫家人調整座椅…後方乘客「頭部挨撞腦震盪」 男子下場曝光

搭乘任何交通工具調整椅背時，千萬要當心！北市林姓男子去年7月搭機返國，飛行中幫睡著的孩子調整座椅角度時，沒注意後方空間並...

咫尺天涯…樹林電池工廠惡火 一家3口喪命處「僅距門口一步之遙」

新北市樹林區西圳街一間電池工廠今天凌晨發生大火，火勢延燒隔壁2間塑膠工廠，造成其中一間塑膠工廠負責人吳姓男子一家三口喪命...

影／恐怖！「全台最爛路」投89線大崩塌 鄰近還有怪手冒險搶通

樺加沙颱風雖遠離，氣象署已解除海陸警，南投仁愛鄉卻因連日降雨，有「全台最爛的路」之稱的投89線37.6K傳出道路災情，邊...

台鐵台東鹿野到山里間路線中斷 關山到台東區間改公路車接駁

因受樺加沙颱風外圍環流豪雨影響，今(24)日台東線鹿野到山里間(K146處)有落石掉落，台鐵指出，第423次自強號13時...

台東富岡漁港漁船半沉漏油 海巡即時控制油汙

台東富岡漁港今天上午發生1艘漁船船艏疑似進水導致有半沉漏油情形，海巡署勤務人員主動發現並即時應處，所幸油汙無擴大外漏情事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。