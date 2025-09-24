影／恐怖！「全台最爛路」投89線大崩塌 鄰近還有怪手冒險搶通

樺加沙颱風雖遠離，氣象署已解除海陸警，南投仁愛鄉卻因連日降雨，有「全台最爛的路」之稱的投89線37.6K傳出道路災情，邊坡山壁崩落大量土石，目前無法通行，事發時仍有怪手在旁搶通，畫面恐怖嚇人，令目擊民眾驚呼連連。

投89線力行產業道路是力行、紅香等部落對外的重要聯絡道路，但因路況不佳，幾乎逢雨必坍，而有「全台最爛的路」之稱。縣府雖持續投入改善路況，但因邊坡地質脆弱、裸露，難擋豪雨仍易崩塌，近日山區連日降雨，再度造成道路災情。

投89線37.6K處今天下午突然發生坍方，大量土石從邊坡山壁不斷滑動滾落，一旁敬還有怪手持續在作業，畫面嚇人，目擊民眾驚呼連連。仁愛鄉公所表示，仁愛山區前兩天降雨，今日出太陽放晴，疑因天氣冷熱變化，造成邊坡坍方。

縣府工務處表示，投89線37.6K處因大片坡面滑動，土石掉落造成道路受阻，雖已調派重機具搶通，但因土方量太大，今無法搶通，須利用慈峰便道或紅香聯絡道作為替代道路，但該道路狹窄崎嶇，會車較不易，駕車行經仍須多加留意。