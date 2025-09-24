快訊

「中文怪物」爆紅卻惹爭議 參賽者性騷、劈腿黑歷史連環爆

獨／「每踩一步都被淤泥黏住」花蓮堰塞湖溢流 搜救人員曝現場慘況

再次重判！教保員毛畯珅性侵39童判刑30年 還要併科罰金5億元

聽新聞
0:00 / 0:00

咫尺天涯…樹林電池工廠惡火 一家3口喪命處「僅距門口一步之遙」

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市樹林區西圳街一間電池工廠今天凌晨發生大火，火勢延燒隔壁2間塑膠工廠，造成其中一間塑膠工廠負責人吳姓男子一家三口喪命。警消經搜索、整理火場發現，不幸枉死的3人當時距離逃出鐵皮工廠大門僅一步之遙，當時吳妻手中還抱著6個月大的女兒，場面令人鼻酸。

該場惡火火警發生於清晨4點36分左右，火勢自西圳街25號的電池儲存工廠開始，朝3名死者住在其中的23號塑膠射出工廠，及23之1號的另間塑膠袋工廠延燒。消防人員趕抵時，三間工廠均已漫燒達深度燃燒程度。

第一現場電池工廠的3個員工，當時已告知消防人員火勢起大約是使自哪一個角落開始冒煙，但無員工受困。後來死者家屬反映隔壁塑膠工廠有一家人都失聯，消防人員將所有水線集中灌救，可惜仍差了一步。

據了解，死者一家三口，分別為36歲吳姓男子、34歲越南籍黎姓妻子和兩人6個月大的女兒。據鄰居透露，吳姓夫妻承租該處僅半年，今年3月才搬來，女兒也隨之出生，經營該處塑膠射出廠之餘，平時一家人就住在工廠內。稍晚檢察官將前往新北市立殯儀館進行相驗。

新北市樹林區工廠惡火造成3死，死者吳姓塑膠工廠負責人一家三口當時距離逃出鐵皮工廠僅一步之遙，場面令人鼻酸。記者蔣永佑／翻攝
新北市樹林區工廠惡火造成3死，死者吳姓塑膠工廠負責人一家三口當時距離逃出鐵皮工廠僅一步之遙，場面令人鼻酸。記者蔣永佑／翻攝

新北 火災

延伸閱讀

影／4男專偷校園、工廠電纜線...得手後變賣買毒 3人收押

樹林工廠大火延燒釀3死 消防局長曝起火點：電動機車鋰電池工廠

樹林電池工廠大火波及隔壁 塑膠工廠負責人一家兩大1小枉死

樹林塑膠工廠惡火 一對夫妻帶女嬰住廠內...火熄尋獲3遺體

相關新聞

台鐵新自強號撞落石出軌 台東山里—鹿野路線不通

受樺加沙颱風影響，台鐵423次新自強號今天下午於山里-鹿野間遭落石撞擊，列車兩軸出軌，目前山里=鹿野間路線不通，確切恢復...

搭機幫家人調整座椅…後方乘客「頭部挨撞腦震盪」 男子下場曝光

搭乘任何交通工具調整椅背時，千萬要當心！北市林姓男子去年7月搭機返國，飛行中幫睡著的孩子調整座椅角度時，沒注意後方空間並...

咫尺天涯…樹林電池工廠惡火 一家3口喪命處「僅距門口一步之遙」

新北市樹林區西圳街一間電池工廠今天凌晨發生大火，火勢延燒隔壁2間塑膠工廠，造成其中一間塑膠工廠負責人吳姓男子一家三口喪命...

影／恐怖！「全台最爛路」投89線大崩塌 鄰近還有怪手冒險搶通

樺加沙颱風雖遠離，氣象署已解除海陸警，南投仁愛鄉卻因連日降雨，有「全台最爛的路」之稱的投89線37.6K傳出道路災情，邊...

台鐵台東鹿野到山里間路線中斷 關山到台東區間改公路車接駁

因受樺加沙颱風外圍環流豪雨影響，今(24)日台東線鹿野到山里間(K146處)有落石掉落，台鐵指出，第423次自強號13時...

台東富岡漁港漁船半沉漏油 海巡即時控制油汙

台東富岡漁港今天上午發生1艘漁船船艏疑似進水導致有半沉漏油情形，海巡署勤務人員主動發現並即時應處，所幸油汙無擴大外漏情事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。