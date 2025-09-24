咫尺天涯…樹林電池工廠惡火 一家3口喪命處「僅距門口一步之遙」

新北市樹林區西圳街一間電池工廠今天凌晨發生大火，火勢延燒隔壁2間塑膠工廠，造成其中一間塑膠工廠負責人吳姓男子一家三口喪命。警消經搜索、整理火場發現，不幸枉死的3人當時距離逃出鐵皮工廠大門僅一步之遙，當時吳妻手中還抱著6個月大的女兒，場面令人鼻酸。

該場惡火火警發生於清晨4點36分左右，火勢自西圳街25號的電池儲存工廠開始，朝3名死者住在其中的23號塑膠射出工廠，及23之1號的另間塑膠袋工廠延燒。消防人員趕抵時，三間工廠均已漫燒達深度燃燒程度。

第一現場電池工廠的3個員工，當時已告知消防人員火勢起大約是使自哪一個角落開始冒煙，但無員工受困。後來死者家屬反映隔壁塑膠工廠有一家人都失聯，消防人員將所有水線集中灌救，可惜仍差了一步。

據了解，死者一家三口，分別為36歲吳姓男子、34歲越南籍黎姓妻子和兩人6個月大的女兒。據鄰居透露，吳姓夫妻承租該處僅半年，今年3月才搬來，女兒也隨之出生，經營該處塑膠射出廠之餘，平時一家人就住在工廠內。稍晚檢察官將前往新北市立殯儀館進行相驗。