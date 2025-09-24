聽新聞
台鐵台東鹿野到山里間路線中斷 關山到台東區間改公路車接駁
因受樺加沙颱風外圍環流豪雨影響，今(24)日台東線鹿野到山里間(K146處)有落石掉落，台鐵指出，第423次自強號13時33分撞及後造成2軸出軌，無人員受傷，已調派其他車輛進行車上旅客接駁，目前鹿野到山里間路線中斷，關山到台東區間改以公路車輛進行接駁。
台鐵表示，目前東部幹線列車樹林到花蓮到關山間正常行駛，下列車次除外，包括477次台東到七堵間停駛，改由七堵特開至員林。4537次台東到花蓮全區間停駛。
南迴線跨線列車422次、324次另由台東特開。其餘線別及各支線均正常行駛。
台鐵表示，受天然災變落石影響，致行經鹿野到台東區間未使用之車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理；於台鐵官網或台鐵e訂通APP辦理區間之退票，其退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。另依據本公司旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成之晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車一次。
