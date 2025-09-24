台東富岡漁港漁船半沉漏油 海巡即時控制油汙
台東富岡漁港今天上午發生1艘漁船船艏疑似進水導致有半沉漏油情形，海巡署勤務人員主動發現並即時應處，所幸油汙無擴大外漏情事。
第13岸巡隊指出，伽藍安檢所人員於港區巡查時發現，該船停泊於第3泊區，疑似船艏進水有半沉情形，立即聯繫船長並通報所內人員趕赴現場協助處置，同時通知環保局轉報海保署台東海洋保育站共同前往應處。
經詢問船長得知，船體尚存約200公升柴油，現場人員隨即布放吸油棉片及吸油棉條，進行油汙清除與防止擴散作業。在環保局、海洋保育站及海巡人員共同努力下，油汙成功獲得控制並完成清除。
第13岸巡隊呼籲，若於岸際及港區發現油污事件或其他案件，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即派員馳赴處理，以保障民眾生命財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言