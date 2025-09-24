台東富岡漁港漁船半沉漏油 海巡即時控制油汙

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東富岡漁港今天上午發生1艘漁船船艏疑似進水導致有半沉漏油情形，海巡署勤務人員主動發現並即時應處，所幸油汙無擴大外漏情事。

第13岸巡隊指出，伽藍安檢所人員於港區巡查時發現，該船停泊於第3泊區，疑似船艏進水有半沉情形，立即聯繫船長並通報所內人員趕赴現場協助處置，同時通知環保局轉報海保署台東海洋保育站共同前往應處。

經詢問船長得知，船體尚存約200公升柴油，現場人員隨即布放吸油棉片及吸油棉條，進行油汙清除與防止擴散作業。在環保局、海洋保育站及海巡人員共同努力下，油汙成功獲得控制並完成清除。

第13岸巡隊呼籲，若於岸際及港區發現油污事件或其他案件，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即派員馳赴處理，以保障民眾生命財產安全。

台東富岡漁港今天上午發生1艘漁船船艏疑似進水導致有半沉漏油情形，海巡署勤務人員主動發現並即時應處，所幸油汙無擴大外漏情事。圖／第13岸巡隊提供
台東富岡漁港今天上午發生1艘漁船船艏疑似進水導致有半沉漏油情形，海巡署勤務人員主動發現並即時應處，所幸油汙無擴大外漏情事。圖／第13岸巡隊提供

海巡署 台東 富岡漁港 漏油

