彰化查獲外籍車手暴增18倍 外籍移工成反詐宣導重點

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣警察局統計今年迄今查獲外籍車手276人，比去年同期暴增逾18倍，轄區內有工業區的警分局近日紛紛深入宣導，芳苑警分局到工業區及工廠說明台灣法令，提醒外籍移工不要淪為詐騙工具，得不償失。

彰化縣警局統計，去年元月到9月查獲15名外籍車手，今年276人，除了以觀光名義入境的馬來西亞、香港車手，其餘大多是外籍移工，不乏越南籍逃逸移工加入不詳身分越南人組成的詐欺集團在台詐騙。

芳苑警分局到轄區二林生活圈四鄉鎮有雇用外籍移工的工廠大力宣導，提醒移工切勿輕信不明網路訊息、不隨意點擊不明連結，更不可因貪圖小利出租、出借個人帳戶、提款卡或充當詐騙車手，如果提供居留證、護照、銀行帳戶及門號SIM卡給詐團，不但被抓到後遭解雇、被判刑坐牢，還要賠償被害人的金錢損失，逃逸移工被捕判刑，刑滿或獲赦免將被驅逐出境。

芳苑警分局長宋俊良表示，近期外籍車手爆增主原為詐騙集團為規避查緝，找外籍車車手以短期觀光名義來台，從事提領及面交等詐欺犯行，「做完」離境，讓警方難以查緝，民眾若發現可疑外籍人士在ATM頻繁提領款項，或在超商、連鎖咖啡店徘徊行跡有異，應立即通報警方。

彰化縣芳苑警分局派外事警察到轄區內各工廠，向外籍勞工宣導不要淪為詐騙集團的車手或人頭帳戶。圖／民眾提供
彰化縣芳苑警分局派外事警察到轄區內各工廠，向外籍勞工宣導不要淪為詐騙集團的車手或人頭帳戶。圖／民眾提供

車手 移工 詐騙集團

