載40韓國人遊覽車台62中崙隧道冒濃煙 司機急停路肩放人下車

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

1輛搭載韓國40名旅客的遊覽車，今午行駛在萬瑞快速道路隧道時，車尾冒出大量濃煙。司機駛出隧道後停放路肩並求救，車內41人全數平安下車。消防局派遣人車前往救援，研判是機械故障造成，噴灑泡沫預防起火釀災。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今午12時55分接獲報案，萬瑞快速道路東向從大武崙端進入，指標0.4公里的中崙隧道有遊覽車冒煙，疑起火燃燒，馬上調派人車前往救援。

消防員進入隧道後，發現內部有明顯的濃煙，但未見事故車輛。消防人車駛出隧道後，看到這輛紅急遊覽車停在外路肩，未見火勢，車上的人陸續下車。

據了解，車上的乘客全部都是來台自由行的韓國人，導遊和39名乘客今天上午從台北火車站上車，展開今天的行程。中午經萬瑞快速道路準備前往新北市平溪區十分地區遊客，沒料到遊覽車竟然出狀況，行駛中冒出濃煙，所幸沒有明顯火勢，有驚無險。

遊覽車司機說，今天駛入中崙隧道時，發現上坡踩油門，但沒有什麼力道，不久就發現車子的後面冒出濃煙。他緩慢開出隧道後停在路肩，讓乘客下車，不久搭上旅行社安排的接駁的遊覽車，前往十分繼續來台行程。

司機說，這輛車上月才完成保養，不知道為什麼會出狀況，初步判是渦輪機管路有油料洩漏，並引高溫引發濃煙。消防人員在旁警戒，並噴灑泡沫預防性覆蓋。警方獲報也到處理，確保行車安全。

搭載韓國40名旅客的遊覽車，今午行駛在萬瑞快速道路隧道故障冒煙，消防局獲報前往救援，車上連同司機共41人全數平安下車。記者邱瑞杰／翻攝
山里至鹿野間大石衝破牆入侵軌道 新自強號撞上...400旅客平安

台東雨勢持續不斷，台鐵423次（EMU3000型）新自強號列車今天下午1點33分於山里至鹿野間因車頭撞及土堆落石致出軌，...

樹林工廠大火延燒釀3死 消防局長曝起火點：電動機車鋰電池工廠

新北市樹林區西圳街一間電池工廠今天凌晨發生大火，火勢延燒隔壁2間塑膠工廠，造成其中一間塑膠工廠負責人吳姓男子一家三口喪命...

樹林電池工廠大火波及隔壁 塑膠工廠負責人一家兩大1小枉死

新北市樹林區西圳街一間電池工廠今天凌晨4時許發生大火，並延燒隔壁2間塑膠工廠，警消到場後近3小時終於將火勢撲滅，清理火場...

影／恐怖！「全台最爛路」投89線大崩塌 鄰近還有怪手冒險搶通

樺加沙颱風雖遠離，氣象署已解除海陸警，南投仁愛鄉卻因連日降雨，有「全台最爛的路」之稱的投89線37.6K傳出道路災情，邊...

咫尺天涯！樹林惡火一家3口喪命處 僅距門口一步之遙

新北市樹林區西圳街一間電池工廠今天凌晨發生大火，火勢延燒隔壁2間塑膠工廠，造成其中一間塑膠工廠負責人吳姓男子一家三口喪命...

台鐵台東鹿野到山里間路線中斷 關山到台東區間改公路車接駁

因受樺加沙颱風外圍環流豪雨影響，今(24)日台東線鹿野到山里間(K146處)有落石掉落，台鐵指出，第423次自強號13時...

