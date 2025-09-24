載40韓國人遊覽車台62中崙隧道冒濃煙 司機急停路肩放人下車

1輛搭載韓國40名旅客的遊覽車，今午行駛在萬瑞快速道路隧道時，車尾冒出大量濃煙。司機駛出隧道後停放路肩並求救，車內41人全數平安下車。消防局派遣人車前往救援，研判是機械故障造成，噴灑泡沫預防起火釀災。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今午12時55分接獲報案，萬瑞快速道路東向從大武崙端進入，指標0.4公里的中崙隧道有遊覽車冒煙，疑起火燃燒，馬上調派人車前往救援。

消防員進入隧道後，發現內部有明顯的濃煙，但未見事故車輛。消防人車駛出隧道後，看到這輛紅急遊覽車停在外路肩，未見火勢，車上的人陸續下車。

據了解，車上的乘客全部都是來台自由行的韓國人，導遊和39名乘客今天上午從台北火車站上車，展開今天的行程。中午經萬瑞快速道路準備前往新北市平溪區十分地區遊客，沒料到遊覽車竟然出狀況，行駛中冒出濃煙，所幸沒有明顯火勢，有驚無險。

遊覽車司機說，今天駛入中崙隧道時，發現上坡踩油門，但沒有什麼力道，不久就發現車子的後面冒出濃煙。他緩慢開出隧道後停在路肩，讓乘客下車，不久搭上旅行社安排的接駁的遊覽車，前往十分繼續來台行程。