搶救打靶傷兵...歷經12小時動員上百人 這家新醫院通過考驗

陸軍十軍團234機邵姓義務役二兵前天在成功嶺打靶時發生意外，一發子彈擊中左臉，嘴巴到顱骨出現深8公分大洞、左眼球粉碎。邱姓二兵從送至烏日林新醫院急救，到隔天凌晨轉至加護病房，該院在12小時內動員上百醫護和行政人員搶救，光是輸血就輸了兩萬CC，對去年才通過「中度急救責任醫院」的烏日林新醫院而言，算是通過了一項嚴酷的考驗。

烏日林新醫院是「林新醫療社團法人」旗下的兩家醫院之一，另一家位在台中市七期重畫區內，由婦產科醫師林仁卿創辦。烏日林新醫院8年多前才開幕營運，林仁卿的長子林明輝後來接任院長，因為學的正是急重症醫療專科，此次邱姓二兵一到院，他也立即投入指揮調度。

醫院說，因為邱姓二兵是開放性傷口，出血量大，要維持生命徵象，止血是第一件要務。以一個正常男性的全身血量有5千CC而言，邱姓新兵一個人就輸了兩萬CC的血。以該院一家地區教學醫院而言，平日絕不可能存有這麼多的血量。為了讓邱姓新兵有血可輸，除了向台中捐血中心求援，也緊急向其他醫院調度，還得趕緊送抵急救現場，過程宛如和時間競賽。

醫院人員說，除了臉部涉及整型外科、耳鼻喉科、神經內科等多個專科，深層的出血還仰賴「血管介入放射科」醫師以栓塞手術止血，總計動員該院醫護和行政人員上百人，國軍台中總醫院也派出醫師參與協助。從前天下午邱姓二兵近5時送醫，到隔天凌晨5時搶救告一階段轉進加護病房，搶救時間長達12小時，接著再由林明輝親自指揮進行低溫治療。

對於這次的高難度救援，烏日林新醫院人員形容這是該院成立以來動員最多、任務最複雜的一次搶救經驗，所幸在眾人集體努力下，終於順利把邱姓二兵搶救回來，對該院的急救能力也是一次難得的考驗和肯定。