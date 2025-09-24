快訊

來台20年！全真瑜珈6分店「無預警停業」會員批詐騙：亞力山大翻版

科幻變現實？複製人器官農場的概念怎麼來

流通商戰／百貨逆勢拚電商 不怕實體店業績更難做？

搶救打靶傷兵...歷經12小時動員上百人 這家新醫院通過考驗

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

陸軍十軍團234機邵姓義務役二兵前天在成功嶺打靶時發生意外，一發子彈擊中左臉，嘴巴到顱骨出現深8公分大洞、左眼球粉碎。邱姓二兵從送至烏日林新醫院急救，到隔天凌晨轉至加護病房，該院在12小時內動員上百醫護和行政人員搶救，光是輸血就輸了兩萬CC，對去年才通過「中度急救責任醫院」的烏日林新醫院而言，算是通過了一項嚴酷的考驗。

烏日林新醫院是「林新醫療社團法人」旗下的兩家醫院之一，另一家位在台中市七期重畫區內，由婦產科醫師林仁卿創辦。烏日林新醫院8年多前才開幕營運，林仁卿的長子林明輝後來接任院長，因為學的正是急重症醫療專科，此次邱姓二兵一到院，他也立即投入指揮調度。

醫院說，因為邱姓二兵是開放性傷口，出血量大，要維持生命徵象，止血是第一件要務。以一個正常男性的全身血量有5千CC而言，邱姓新兵一個人就輸了兩萬CC的血。以該院一家地區教學醫院而言，平日絕不可能存有這麼多的血量。為了讓邱姓新兵有血可輸，除了向台中捐血中心求援，也緊急向其他醫院調度，還得趕緊送抵急救現場，過程宛如和時間競賽。

醫院人員說，除了臉部涉及整型外科、耳鼻喉科、神經內科等多個專科，深層的出血還仰賴「血管介入放射科」醫師以栓塞手術止血，總計動員該院醫護和行政人員上百人，國軍台中總醫院也派出醫師參與協助。從前天下午邱姓二兵近5時送醫，到隔天凌晨5時搶救告一階段轉進加護病房，搶救時間長達12小時，接著再由林明輝親自指揮進行低溫治療。

對於這次的高難度救援，烏日林新醫院人員形容這是該院成立以來動員最多、任務最複雜的一次搶救經驗，所幸在眾人集體努力下，終於順利把邱姓二兵搶救回來，對該院的急救能力也是一次難得的考驗和肯定。

邱姓二兵昨天下午已轉送國軍三軍總醫院繼續救治，前3天是急性傷害期，預估腦組織水腫修復需兩周，都是關鍵觀察期。

台中市烏日林新醫院院長林明輝親自投入搶救邱姓新兵。圖／烏日林新醫院提供
台中市烏日林新醫院院長林明輝親自投入搶救邱姓新兵。圖／烏日林新醫院提供
台中市烏日林新醫院院長林明輝（中）親自投入搶救邱姓新兵。圖／烏日林新醫院提供
台中市烏日林新醫院院長林明輝（中）親自投入搶救邱姓新兵。圖／烏日林新醫院提供
台中市烏日林新醫院8年多前才開幕營運。圖／烏日林新醫院提供
台中市烏日林新醫院8年多前才開幕營運。圖／烏日林新醫院提供
台中市烏日林新醫院8年多前才開幕營運。圖／烏日林新醫院提供
台中市烏日林新醫院8年多前才開幕營運。圖／烏日林新醫院提供

醫師 醫護 加護病房

延伸閱讀

成功嶺新兵打靶重傷…沈伯洋指「裝備長灰塵」挨嗆：草包當國防立委

二兵成功嶺打靶毀臉傷勢照外流 網友紛紛當起評論家

影／成功嶺新兵打靶...左臉骨肉全失、後腦無子彈出口 高大成解謎團

影／成功嶺新兵打靶左臉重創命危 家屬傷心焦急：盼速查真相

相關新聞

樹林工廠大火延燒釀3死 消防局長曝起火點：電動機車鋰電池工廠

新北市樹林區西圳街一間電池工廠今天凌晨發生大火，火勢延燒隔壁2間塑膠工廠，造成其中一間塑膠工廠負責人吳姓男子一家三口喪命...

樹林電池工廠大火波及隔壁 塑膠工廠負責人一家兩大1小枉死

新北市樹林區西圳街一間電池工廠今天凌晨4時許發生大火，並延燒隔壁2間塑膠工廠，警消到場後近3小時終於將火勢撲滅，清理火場...

搶救打靶傷兵...歷經12小時動員上百人 這家新醫院通過考驗

陸軍十軍團234機邵姓義務役二兵前天在成功嶺打靶時發生意外，一發子彈擊中左臉，嘴巴到顱骨出現深8公分大洞、左眼球粉碎。邱...

獨／高雄退休珠寶商夫妻臨櫃提2000萬鉅款 警勸阻領錢理由曝光

高雄退休胡姓珠寶商日前和妻子到鳳山台銀企業臨櫃欲提領2千萬鉅款，行員懷疑遭詐騙報警；警方趕抵，胡稱因罹患肝癌，領錢要治病...

載40韓國人遊覽車台62中崙隧道冒濃煙 司機急停路肩放人下車

1輛搭載韓國40名旅客的遊覽車，今午行駛在萬瑞快速道路隧道時，車尾冒出大量濃煙。司機駛出隧道後停放路肩並求救，車內41人...

打電話恐嚇台中市府「要殺人」 警方90分鐘查獲泥醉男送辦

台中市社會局話務中心於今早8時接獲一通恐嚇電話，自稱「林〇〇」男子揚言「要殺人」，還稱欲持槍至市府，還放話「警方上門就立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。