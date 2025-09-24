打電話恐嚇台中市府「要殺人」 警方90分鐘查獲泥醉男送辦

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市社會局話務中心於今早8時接獲一通恐嚇電話，自稱「林〇〇」男子揚言「要殺人」，還稱欲持槍至市府，還放話「警方上門就立即開槍」，市警局保安大隊市府警衛隊獲報後，立即通報所轄第二分局展開追查，今早10時許即將喝醉的張姓男子查緝到案，依恐嚇罪送辦。

台中市警察局表示，第二警分局獲報後隨即展開追查，查該通市內電話為張姓男子（48歲）住所電話，位於台中市北區進化路上，經比對確認身分後，專案小組在今早10時，穿著防護衣等裝備趕赴現場，將張難順利查緝。

警方到場時，張男當時已泥醉，神智模糊不清，現場未發現任何槍械等危害物品，但研判張男有自傷傷人之虞，立即通報119消防人員協助評估，通知家屬到場，依規定強制送醫治療，全案後續將依恐嚇危害安全罪嫌依法偵辦。

第二警分局長鍾承志呼籲，任何情緒不滿或精神困擾，皆不可藉由恐嚇或暴力威脅表達，否則將觸法受罰。社會大眾若發現親友有精神狀況或異常行為，應及時通報醫療或社政單位協助，共同維護社會安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市張姓男子今早喝醉，打電話到社會局揚言要殺人，警方在90分鐘後查獲他，依恐嚇罪送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子今早喝醉，打電話到社會局揚言要殺人，警方在90分鐘後查獲他，依恐嚇罪送辦。記者陳宏睿／翻攝

