快訊

來台20年！全真瑜珈6分店「無預警停業」會員批詐騙：亞力山大翻版

科幻變現實？複製人器官農場的概念怎麼來

流通商戰／百貨逆勢拚電商 不怕實體店業績更難做？

影／颱風後風浪未歇！竹北男釣魚受困 消防遙控救生圈救援

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

樺加沙颱風外圍環流挾強勁風雨，新竹60歲男子今天至竹北市新月沙灘釣魚，未料卻因漲潮受困於山腳碼頭附近礁石，所幸新竹縣消防局立即派遣人員趕赴現場，並透過遙控救生圈順利將人救起，男子意識清楚、無需送醫。

新竹縣消防局指出，今天上午10時43分接獲報案，指稱新月沙灘疑似有民眾受困沙洲，立即派遣豐田分隊人車前往，並通報海巡與警方協助。隨後指揮官於現場確認，發現一名男子因海水漲潮，被困在礁石上，雖然該男子暫無立即生命危險，但因持續漲潮，礁石恐被海水淹沒，進而造成危害，情況不容延誤。

因受地形與浪勢影響，救援船艇無法安全靠近，消防人員立即研判情勢，決定同時啟用「遙控救生圈」進行救援，分先行將救生衣送抵受困者位置，隨後透過遙控操作順利將男子安全帶回岸上。經檢視，男子並無受傷情況，也不需送醫，消防人員隨後於現場實施海域安全宣導，提醒其避免再度發生危險，並於任務結束後收整裝備返隊。

新竹縣消防局陳中振局長表示，本案成功運用「遙控救生圈」發揮科技輔助救援的效益，在風浪過大、船艇難以靠近的情況下，仍能快速、安全地將民眾帶回岸上。

消防局再次提醒，近期受颱風外圍環流影響，沿海風浪明顯增強，前往海邊活動的民眾務必提高警覺，避免進入離岸沙洲、礁石或進行危險水域活動，以免因潮汐或天候突變而受困，造成自身安危。消防局也呼籲，若發現有人受困，應立即撥打119通報，切勿自行下水施救，以免增加危險。

樺加沙颱風外圍環流挾強勁風雨，60歲男子今天至竹北市新月沙灘釣魚，未料卻因漲潮受困於山腳碼頭附近礁石。圖／新竹縣消防局提供
樺加沙颱風外圍環流挾強勁風雨，60歲男子今天至竹北市新月沙灘釣魚，未料卻因漲潮受困於山腳碼頭附近礁石。圖／新竹縣消防局提供

新竹 樺加沙颱風 漲潮

延伸閱讀

中職／樺加沙颱風重創花蓮 前悍將洋投富藍戈發文祈禱

桃消圳頂分隊攜手科技大廠 火警演練逼真登場

紓解竹北就學壓力 文興國小迎新生、國中將改制完全中學

傅崐萁：徐榛蔚颱風襲台前就花蓮坐鎮 網軍造謠適可而止

相關新聞

樹林工廠大火延燒釀3死 消防局長曝起火點：電動機車鋰電池工廠

新北市樹林區西圳街一間電池工廠今天凌晨發生大火，火勢延燒隔壁2間塑膠工廠，造成其中一間塑膠工廠負責人吳姓男子一家三口喪命...

樹林電池工廠大火波及隔壁 塑膠工廠負責人一家兩大1小枉死

新北市樹林區西圳街一間電池工廠今天凌晨4時許發生大火，並延燒隔壁2間塑膠工廠，警消到場後近3小時終於將火勢撲滅，清理火場...

搶救打靶傷兵...歷經12小時動員上百人 這家新醫院通過考驗

陸軍十軍團234機邵姓義務役二兵前天在成功嶺打靶時發生意外，一發子彈擊中左臉，嘴巴到顱骨出現深8公分大洞、左眼球粉碎。邱...

獨／高雄退休珠寶商夫妻臨櫃提2000萬鉅款 警勸阻領錢理由曝光

高雄退休胡姓珠寶商日前和妻子到鳳山台銀企業臨櫃欲提領2千萬鉅款，行員懷疑遭詐騙報警；警方趕抵，胡稱因罹患肝癌，領錢要治病...

載40韓國人遊覽車台62中崙隧道冒濃煙 司機急停路肩放人下車

1輛搭載韓國40名旅客的遊覽車，今午行駛在萬瑞快速道路隧道時，車尾冒出大量濃煙。司機駛出隧道後停放路肩並求救，車內41人...

打電話恐嚇台中市府「要殺人」 警方90分鐘查獲泥醉男送辦

台中市社會局話務中心於今早8時接獲一通恐嚇電話，自稱「林〇〇」男子揚言「要殺人」，還稱欲持槍至市府，還放話「警方上門就立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。