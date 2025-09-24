影／颱風後風浪未歇！竹北男釣魚受困 消防遙控救生圈救援
樺加沙颱風外圍環流挾強勁風雨，新竹60歲男子今天至竹北市新月沙灘釣魚，未料卻因漲潮受困於山腳碼頭附近礁石，所幸新竹縣消防局立即派遣人員趕赴現場，並透過遙控救生圈順利將人救起，男子意識清楚、無需送醫。
新竹縣消防局指出，今天上午10時43分接獲報案，指稱新月沙灘疑似有民眾受困沙洲，立即派遣豐田分隊人車前往，並通報海巡與警方協助。隨後指揮官於現場確認，發現一名男子因海水漲潮，被困在礁石上，雖然該男子暫無立即生命危險，但因持續漲潮，礁石恐被海水淹沒，進而造成危害，情況不容延誤。
因受地形與浪勢影響，救援船艇無法安全靠近，消防人員立即研判情勢，決定同時啟用「遙控救生圈」進行救援，分先行將救生衣送抵受困者位置，隨後透過遙控操作順利將男子安全帶回岸上。經檢視，男子並無受傷情況，也不需送醫，消防人員隨後於現場實施海域安全宣導，提醒其避免再度發生危險，並於任務結束後收整裝備返隊。
新竹縣消防局陳中振局長表示，本案成功運用「遙控救生圈」發揮科技輔助救援的效益，在風浪過大、船艇難以靠近的情況下，仍能快速、安全地將民眾帶回岸上。
消防局再次提醒，近期受颱風外圍環流影響，沿海風浪明顯增強，前往海邊活動的民眾務必提高警覺，避免進入離岸沙洲、礁石或進行危險水域活動，以免因潮汐或天候突變而受困，造成自身安危。消防局也呼籲，若發現有人受困，應立即撥打119通報，切勿自行下水施救，以免增加危險。
