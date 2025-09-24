快訊

一早致電要女友好好過生活 男後被發現陳屍陽金公路汽車中

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

蔡姓男子今早與女友通話後，女友察覺異狀報警處理，員警循線在台北市士林區陽金公路上路邊停放的汽車內找到蔡男，他已明顯死亡，警方後續報請士林地檢署相驗釐清死因等案情。

警方調查，44歲蔡男今早曾與女友講電話，過程中要女友好好過生活等，通話結束後，女友因蔡男特別「關心」，察覺異狀，報警處理，警方獲報展開調查，今早9時許循線找到蔡男。

蔡男駕車進入陽金公路，一路前往人煙稀少處停車，員警到場時，他在車內一動不動，救護人員到場時，他已明顯死亡，警方封鎖現場採證，初步未發現外力介入痕跡，後續報請檢方相驗，確切死因等案情待查。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

轄區士林分局警方介入調查中。記者李隆揆／攝影
轄區士林分局警方介入調查中。記者李隆揆／攝影

