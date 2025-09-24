樹林工廠大火延燒釀3死 消防局長曝起火點：電動機車鋰電池工廠

新北市樹林區西圳街一間電池工廠今天凌晨發生大火，火勢延燒隔壁2間塑膠工廠，造成其中一間塑膠工廠負責人吳姓男子一家三口喪命。新北市消防局長陳崇岳表示，起火點位於西圳街25號供應一般電動機車的電池工廠，後來家屬反映塑膠工廠內有人失聯，消防人員集中全力灌救，最後不幸發現3人遺體。

陳崇岳表示，該火警發生於清晨4點36分左右，消防人員抵達現場時，三間工廠均已漫燒，包括起火的第一間鋰電池工廠，和第二、第三間塑膠工廠，全部都已達深度燃燒。

搶救過程中，起火的電池工廠有3個員工，告知消防人員初步的燃燒情形，大概是從哪一個角落冒煙出來等，待確定沒有員工受困後，大約在清晨6點多，有家屬表示第二間塑膠工廠有人失聯，因此消防人員立即將所有水線集中該處攻擊。