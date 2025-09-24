聽新聞
0:00 / 0:00
樹林工廠大火延燒釀3死 消防局長曝起火點：電動機車鋰電池工廠
新北市樹林區西圳街一間電池工廠今天凌晨發生大火，火勢延燒隔壁2間塑膠工廠，造成其中一間塑膠工廠負責人吳姓男子一家三口喪命。新北市消防局長陳崇岳表示，起火點位於西圳街25號供應一般電動機車的電池工廠，後來家屬反映塑膠工廠內有人失聯，消防人員集中全力灌救，最後不幸發現3人遺體。
陳崇岳表示，該火警發生於清晨4點36分左右，消防人員抵達現場時，三間工廠均已漫燒，包括起火的第一間鋰電池工廠，和第二、第三間塑膠工廠，全部都已達深度燃燒。
搶救過程中，起火的電池工廠有3個員工，告知消防人員初步的燃燒情形，大概是從哪一個角落冒煙出來等，待確定沒有員工受困後，大約在清晨6點多，有家屬表示第二間塑膠工廠有人失聯，因此消防人員立即將所有水線集中該處攻擊。
可惜因該處面積非常大，將近1300平方公尺、約450坪左右，即便消防人員已盡速展開救助和搜索，可惜仍在7時許發現死者一家3人。至於火災原因的責任追究，市長侯友宜已指示警消務必調查清楚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言