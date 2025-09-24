快訊

來台20年！全真瑜珈6分店「無預警停業」會員批詐騙：亞力山大翻版

科幻變現實？複製人器官農場的概念怎麼來

流通商戰／百貨逆勢拚電商 不怕實體店業績更難做？

聽新聞
0:00 / 0:00

樹林工廠大火延燒釀3死 消防局長曝起火點：電動機車鋰電池工廠

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市樹林區西圳街一間電池工廠今天凌晨發生大火，火勢延燒隔壁2間塑膠工廠，造成其中一間塑膠工廠負責人吳姓男子一家三口喪命。新北市消防局長陳崇岳表示，起火點位於西圳街25號供應一般電動機車的電池工廠，後來家屬反映塑膠工廠內有人失聯，消防人員集中全力灌救，最後不幸發現3人遺體。

陳崇岳表示，該火警發生於清晨4點36分左右，消防人員抵達現場時，三間工廠均已漫燒，包括起火的第一間鋰電池工廠，和第二、第三間塑膠工廠，全部都已達深度燃燒。

搶救過程中，起火的電池工廠有3個員工，告知消防人員初步的燃燒情形，大概是從哪一個角落冒煙出來等，待確定沒有員工受困後，大約在清晨6點多，有家屬表示第二間塑膠工廠有人失聯，因此消防人員立即將所有水線集中該處攻擊。

可惜因該處面積非常大，將近1300平方公尺、約450坪左右，即便消防人員已盡速展開救助和搜索，可惜仍在7時許發現死者一家3人。至於火災原因的責任追究，市長侯友宜已指示警消務必調查清楚。

新北市樹林區西圳街一間電池工廠今天凌晨發生大火，火勢延燒隔壁2間塑膠工廠，造成其中一間塑膠工廠負責人吳姓男子一家三口喪命，新北市消防局長陳崇岳稍早說明搶救過程。記者蔣永佑／翻攝
新北市樹林區西圳街一間電池工廠今天凌晨發生大火，火勢延燒隔壁2間塑膠工廠，造成其中一間塑膠工廠負責人吳姓男子一家三口喪命，新北市消防局長陳崇岳稍早說明搶救過程。記者蔣永佑／翻攝

消防人員 電池

延伸閱讀

樹林電池工廠大火波及隔壁 塑膠工廠負責人一家兩大1小枉死

樹林塑膠工廠惡火 一對夫妻帶女嬰住廠內...火熄尋獲3遺體

雲林木材工廠凌晨大火5人倉皇逃出 消防機器人、挖土機搶救

影／新北樹林塑膠鐵皮工廠暗夜大火燒毀3棟 一家3口遺體尋獲

相關新聞

樹林工廠大火延燒釀3死 消防局長曝起火點：電動機車鋰電池工廠

新北市樹林區西圳街一間電池工廠今天凌晨發生大火，火勢延燒隔壁2間塑膠工廠，造成其中一間塑膠工廠負責人吳姓男子一家三口喪命...

樹林電池工廠大火波及隔壁 塑膠工廠負責人一家兩大1小枉死

新北市樹林區西圳街一間電池工廠今天凌晨4時許發生大火，並延燒隔壁2間塑膠工廠，警消到場後近3小時終於將火勢撲滅，清理火場...

搶救打靶傷兵...歷經12小時動員上百人 這家新醫院通過考驗

陸軍十軍團234機邵姓義務役二兵前天在成功嶺打靶時發生意外，一發子彈擊中左臉，嘴巴到顱骨出現深8公分大洞、左眼球粉碎。邱...

獨／高雄退休珠寶商夫妻臨櫃提2000萬鉅款 警勸阻領錢理由曝光

高雄退休胡姓珠寶商日前和妻子到鳳山台銀企業臨櫃欲提領2千萬鉅款，行員懷疑遭詐騙報警；警方趕抵，胡稱因罹患肝癌，領錢要治病...

載40韓國人遊覽車台62中崙隧道冒濃煙 司機急停路肩放人下車

1輛搭載韓國40名旅客的遊覽車，今午行駛在萬瑞快速道路隧道時，車尾冒出大量濃煙。司機駛出隧道後停放路肩並求救，車內41人...

打電話恐嚇台中市府「要殺人」 警方90分鐘查獲泥醉男送辦

台中市社會局話務中心於今早8時接獲一通恐嚇電話，自稱「林〇〇」男子揚言「要殺人」，還稱欲持槍至市府，還放話「警方上門就立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。