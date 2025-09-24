樹林電池工廠大火波及隔壁 塑膠工廠負責人一家兩大1小枉死

新北市樹林區西圳街一間電池工廠今天凌晨4時許發生大火，並延燒隔壁2間塑膠工廠，警消到場後近3小時終於將火勢撲滅，清理火場時，於其中一間塑膠工廠發現負責人吳姓男子一家三口共3具遺體。新北市長侯友宜上午結束市政會議後，立即趕往現場，與消防局火場調查科討論情況，同時慰問家屬。

據了解，起火處為西圳街25號的電池工廠，再延燒到23號和23之1號的塑膠工廠，3名罹難者36歲吳男與其35歲黎姓妻子及兩人的1歲女兒，平常則住在23號的工廠內。

侯友宜抵達後，也特地慰問現場哭紅雙眼的家屬。至於火警詳細起因，將由消防單位進一步釐清，警方將待電力恢復，調閱周邊監視系統排除有無外力造成，並協助家屬處理後續相關事宜，及會同消防單位現場鑑識與刑事相驗。