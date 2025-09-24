桃園市消防局第四大隊圳頂分隊特別選擇轄內知名科技大廠「友輝光電公司」，舉辦「擬真實兵推演」。圖：圳頂分隊提供

為強化大型科技廠的防災應變能力，同時提升消防人員在面對高風險火災時的判斷力與協作效率，桃園市消防局第四大隊圳頂分隊特別選擇轄內知名科技大廠「友輝光電公司」，於今(24)日舉辦一場「擬真實兵推演」，模擬火災事故發生的情境，讓場所有效予以組織、做好通報、避難及滅火等初期應變，並在消防隊抵達後，能迅速交接狀況，使消防人員能有效掌控現場，迅速進行相關救災行動，建立完善的危機處理機制。

此次推演情境設定為該廠倉儲區發生火災，廠內自衛消防編組立即啟動初期滅火及避難引導，並同時通報消防局。圖：圳頂分隊提供

圳頂分隊表示，此次推演情境設定為該廠倉儲區發生火災，由消防人員擔任演練情境官，臨場安插受困員工及下達突發情況；模擬工廠倉儲內火勢迅速蔓延，造成多名員工受困，廠內自衛消防編組立即啟動初期滅火及避難引導，並同時通報消防局。演練除了考驗場所端面對災害發生時是否能確實掌握員工狀況，也檢視廠區平面配置、危險物品存放位置及人員應變動線是否完善，並且在消防人員到達後迅速交接，落實「即時通報」與「跨單位協作」的重要性。

藉由事前的整備與紮實的演練，以降低災害造成的傷亡及消防人員的風險。圖：圳頂分隊提供

第四大隊長陳莉婷說，光電廠屬於高風險、高火載量場所，偌大的廠區極可能造成消防人員在救災過程中空間迷失；因此，呼籲各場所平時應定期檢視、更新廠區平面圖，並做好自衛消防編組的演練，藉由事前的整備與紮實的演練，以降低災害造成的傷亡及消防人員的風險。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消圳頂分隊攜手科技大廠 火警演練逼真登場