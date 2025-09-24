快訊

沖繩知名潛水景點再傳台灣觀光客溺水！40多歲女子送醫搶救

台鹽綠能前董座陳啓昱600萬交保...人提到法院 南檢立即提抗告

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

桃消圳頂分隊攜手科技大廠 火警演練逼真登場

桃園電子報／ 桃園電子報

S 19193915 0
桃園市消防局第四大隊圳頂分隊特別選擇轄內知名科技大廠「友輝光電公司」，舉辦「擬真實兵推演」。圖：圳頂分隊提供

為強化大型科技廠的防災應變能力，同時提升消防人員在面對高風險火災時的判斷力與協作效率，桃園市消防局第四大隊圳頂分隊特別選擇轄內知名科技大廠「友輝光電公司」，於今(24)日舉辦一場「擬真實兵推演」，模擬火災事故發生的情境，讓場所有效予以組織、做好通報、避難及滅火等初期應變，並在消防隊抵達後，能迅速交接狀況，使消防人員能有效掌控現場，迅速進行相關救災行動，建立完善的危機處理機制。

S 19193914 0
此次推演情境設定為該廠倉儲區發生火災，廠內自衛消防編組立即啟動初期滅火及避難引導，並同時通報消防局。圖：圳頂分隊提供

圳頂分隊表示，此次推演情境設定為該廠倉儲區發生火災，由消防人員擔任演練情境官，臨場安插受困員工及下達突發情況；模擬工廠倉儲內火勢迅速蔓延，造成多名員工受困，廠內自衛消防編組立即啟動初期滅火及避難引導，並同時通報消防局。演練除了考驗場所端面對災害發生時是否能確實掌握員工狀況，也檢視廠區平面配置、危險物品存放位置及人員應變動線是否完善，並且在消防人員到達後迅速交接，落實「即時通報」與「跨單位協作」的重要性。

S 19193913 0
藉由事前的整備與紮實的演練，以降低災害造成的傷亡及消防人員的風險。圖：圳頂分隊提供

第四大隊長陳莉婷說，光電廠屬於高風險、高火載量場所，偌大的廠區極可能造成消防人員在救災過程中空間迷失；因此，呼籲各場所平時應定期檢視、更新廠區平面圖，並做好自衛消防編組的演練，藉由事前的整備與紮實的演練，以降低災害造成的傷亡及消防人員的風險。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃消圳頂分隊攜手科技大廠 火警演練逼真登場

延伸閱讀：

  1. 桃園天文嘉年華即起至8/3總圖登場 實踐閱讀與科學素養共融
  2. 以數據為動能實踐智慧醫療 林口長庚獲4項國際認證獎座

消防人員 風險 桃園

延伸閱讀

雲林木材工廠凌晨大火5人倉皇逃出 消防機器人、挖土機搶救

徒步深入光復災區 台東消防漏夜搜救發現命危災民

台南中西區5層樓住宅深夜火警 10住戶睡夢中驚醒逃生

嘉市竹園派出所與交通隊西區分隊新廳舍啟用 強化交通與治安能量

相關新聞

獨／高雄退休珠寶商夫妻臨櫃提2000萬鉅款 警勸阻領錢理由曝光

高雄退休胡姓珠寶商日前和妻子到鳳山台銀企業臨櫃欲提領2千萬鉅款，行員懷疑遭詐騙報警；警方趕抵，胡稱因罹患肝癌，領錢要治病...

樹林電池工廠大火波及隔壁 塑膠工廠負責人一家兩大1小枉死

新北市樹林區西圳街一間電池工廠今天凌晨4時許發生大火，並延燒隔壁2間塑膠工廠，警消到場後近3小時終於將火勢撲滅，清理火場...

桃消圳頂分隊攜手科技大廠 火警演練逼真登場

為強化大型科技廠的防災應變能力，同時提升消防人員在面對高風險火災時的判斷力與協作效率，桃園市消防局第四大隊圳頂分隊特別選擇轄內知名科技大廠「友輝光電公司」…

影／八德中華路小客車追撞翻覆 女駕疑服安眠藥疲勞釀禍

八德區中華路641號前今(24)日上午9時54分許發生一起小客車翻覆事故。

新莊男子頸部刀傷大量失血倒臥家中 女兒探視驚見急報案

新北市新莊區新泰路1處民宅今天上午10時許驚傳刀傷案，70多歲男子被女兒發現頸部有刀傷大量失血倒臥家中，救護人員獲報到場...

影／三更半夜車少 他在陡坡路段溜滑板 警指1行為違規 將開單罰500元

基隆市培德路韋昌嶺陡坡路段，1名男子在凌晨車少時用來練習溜滑板。有人拍下他快速下滑，最後穿越道路中央雙黃線停下的畫面，上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。