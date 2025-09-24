快訊

影／八德中華路小客車追撞翻覆 女駕疑服安眠藥疲勞釀禍

桃園電子報／ 桃園電子報

八德中華路小客車追撞翻覆，女駕疑服安眠藥疲勞釀禍。圖：讀者提供

八德區中華路641號前今(24)日上午9時54分許發生一起小客車翻覆事故。34歲袁姓女駕駛行經該處時，疑似因服藥後疲勞未注意車前狀況，追撞前方由53歲曾姓男子駕駛的多元計程車，隨即翻覆，所幸並未造成嚴重傷亡。

S 43958276據了解，曾男駕駛的多元計程車當時正準備載客人前往附近醫院，卻突然遭後方小客車追撞，所幸本人並無明顯傷勢；肇事的袁女因車輛翻覆受傷送醫，酒測值為零，她表示自己因服用安眠藥導致一時疲勞才會釀禍。事故一度造成交通壅塞，警方立即趕抵現場，協助疏導與排除。

S 43958277
被撞的前車車損嚴重。圖：讀者提供

警方表示，詳細肇事原因仍待進一步釐清，並呼籲駕駛人行車務必隨時注意前方動態，保持安全距離，以避免類似事故發生，共同維護用路安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】八德中華路小客車追撞翻覆 女駕疑服安眠藥疲勞釀禍

計程車 桃園

