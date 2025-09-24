聽新聞
0:00 / 0:00
影／三更半夜車少 他在陡坡路段溜滑板 警指1行為違規 將開單罰500元
基隆市培德路韋昌嶺陡坡路段，1名男子在凌晨車少時用來練習溜滑板。有人拍下他快速下滑，最後穿越道路中央雙黃線停下的畫面，上傳臉書成為話題。警方今天說，將開單舉發男子行為違反道路交通管理處罰條例，可罰500元。
網路流傳的畫面顯示時間是20日凌晨，有名男子戴著安全帽，使用滑板沿培德路，從韋昌嶺往東信路下坡滑行。有名男子騎機車在後方跟隨，以便他滑到東信路口時，騎車載他上坡回到起點，再次滑行。
這名男子的行為成為話題，吸引網友留言評論。有人說，滑板是非常刺激的極限運動，只要防護措施做得好，又選在凌晨人、車較少的時段，並無不妥。持反對立場的人則質疑，速度那麼快，又沒有交通管制，如果發生意外算誰的？
基隆警第二分局今天表示，調閱相關影像後，將依陪同的機車車牌追查車主，調查行為人身分。這名行人在培德路使用滑板，雖為造成交通事故，但有穿越雙黃線，將依道路交通管理處罰條例「行人不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮」製單舉發。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言