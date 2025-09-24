影／三更半夜車少 他在陡坡路段溜滑板 警指1行為違規 將開單罰500元

基隆市培德路韋昌嶺陡坡路段，1名男子在凌晨車少時用來練習溜滑板。有人拍下他快速下滑，最後穿越道路中央雙黃線停下的畫面，上傳臉書成為話題。警方今天說，將開單舉發男子行為違反道路交通管理處罰條例，可罰500元。

網路流傳的畫面顯示時間是20日凌晨，有名男子戴著安全帽，使用滑板沿培德路，從韋昌嶺往東信路下坡滑行。有名男子騎機車在後方跟隨，以便他滑到東信路口時，騎車載他上坡回到起點，再次滑行。

這名男子的行為成為話題，吸引網友留言評論。有人說，滑板是非常刺激的極限運動，只要防護措施做得好，又選在凌晨人、車較少的時段，並無不妥。持反對立場的人則質疑，速度那麼快，又沒有交通管制，如果發生意外算誰的？