影／三更半夜車少 他在陡坡路段溜滑板 警指1行為違規 將開單罰500元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市培德路韋昌嶺陡坡路段，1名男子在凌晨車少時用來練習溜滑板。有人拍下他快速下滑，最後穿越道路中央雙黃線停下的畫面，上傳臉書成為話題。警方今天說，將開單舉發男子行為違反道路交通管理處罰條例，可罰500元。

網路流傳的畫面顯示時間是20日凌晨，有名男子戴著安全帽，使用滑板沿培德路，從韋昌嶺往東信路下坡滑行。有名男子騎機車在後方跟隨，以便他滑到東信路口時，騎車載他上坡回到起點，再次滑行。

這名男子的行為成為話題，吸引網友留言評論。有人說，滑板是非常刺激的極限運動，只要防護措施做得好，又選在凌晨人、車較少的時段，並無不妥。持反對立場的人則質疑，速度那麼快，又沒有交通管制，如果發生意外算誰的？

基隆警第二分局今天表示，調閱相關影像後，將依陪同的機車車牌追查車主，調查行為人身分。這名行人在培德路使用滑板，雖為造成交通事故，但有穿越雙黃線，將依道路交通管理處罰條例「行人不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮」製單舉發。

1名男子在凌晨車少時在基隆市陡坡路段溜滑板，有人拍下畫面上傳臉書成為話題。記者邱瑞杰／翻攝
1名男子在凌晨車少時在基隆市陡坡路段溜滑板，有人拍下畫面上傳臉書成為話題。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 行人 交通事故

