高雄男持他人金融卡提款 遇警查出涉洗錢通緝

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄李姓男子到超商自動櫃員機提款，正遇員警到超商簽巡，發覺他神色慌張，上前盤查他，發現他持別人的金融卡提款，竟查出他涉洗錢防制法通緝中，逮捕他歸案。

據了解，李姓男子（40歲）9月22日中午到高雄市前金區新田，路某超商提款，遇新興警分局自強路派出所員警；員警盤查他時發覺他不是持卡人，他一再稱金融卡是女朋友的，要領錢繳房貸。

警方查證李男身分，發現他涉洗錢防制法，去年6月經高雄地方法院判處4月徒刑，併科5萬元罰金，但他沒報到執行，今年9月9日經高雄地檢署發布通緝立即逮捕他。

警方一度懷疑李男所持金融卡是受騙人或詐團人頭帳戶的金融卡，後來聯繫到持卡人，確認是李男的女友的金融卡，交還金融卡後，將李男移送歸案。

李姓男子持女友的金融卡在超商提款，遇警方查出通緝身分。記者林保光／翻攝
李姓男子持女友的金融卡在超商提款，遇警方查出通緝身分。記者林保光／翻攝

