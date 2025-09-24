高雄男持他人金融卡提款 遇警查出涉洗錢通緝
高雄李姓男子到超商自動櫃員機提款，正遇員警到超商簽巡，發覺他神色慌張，上前盤查他，發現他持別人的金融卡提款，竟查出他涉洗錢防制法通緝中，逮捕他歸案。
據了解，李姓男子（40歲）9月22日中午到高雄市前金區新田，路某超商提款，遇新興警分局自強路派出所員警；員警盤查他時發覺他不是持卡人，他一再稱金融卡是女朋友的，要領錢繳房貸。
警方查證李男身分，發現他涉洗錢防制法，去年6月經高雄地方法院判處4月徒刑，併科5萬元罰金，但他沒報到執行，今年9月9日經高雄地檢署發布通緝立即逮捕他。
警方一度懷疑李男所持金融卡是受騙人或詐團人頭帳戶的金融卡，後來聯繫到持卡人，確認是李男的女友的金融卡，交還金融卡後，將李男移送歸案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言