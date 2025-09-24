快訊

沖繩知名潛水景點再傳台灣觀光客溺水！40多歲女子送醫搶救

台鹽綠能前董座陳啓昱600萬交保...人提到法院 南檢立即提抗告

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 氣象署持續對花蓮等6縣市發豪雨特報

獨／高雄退休珠寶商夫妻臨櫃提2000萬鉅款 警勸阻領錢理由曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄退休胡姓珠寶商日前和妻子到鳳山台銀企業臨櫃欲提領2千萬鉅款，行員懷疑遭詐騙報警；警方趕抵，胡稱因罹患肝癌，領錢要治病用，警方半信半疑，聯絡胡男兒子，確認胡男罹癌，但為避免遭詐騙，請胡男夫妻先返家和兒子商量後再提款。

鳳山警分局鳳崗派出所警方上月21日上午11時45分接獲位於中山路的台灣企銀鳳山分局通報，指有一對夫妻疑似遭詐騙，要提領鉅款，線上警網趕抵現場了解。

警方到場後，得知胡姓男子（66歲）和鄺姓妻子（56歲）欲至櫃台提領2千萬鉅款，警方對胡男關懷提問領錢理由，胡自稱因罹患肝癌，標靶藥物很貴，打算先將錢領出準備治病用，妻子也在旁解釋錢的確是要用來治丈夫的病。

警方在場對胡男夫妻提示遭詐騙案例教育，同時聯絡胡男兒子，確認胡男的確罹癌，由於詐騙太猖狂，警方為求慎重起見，告知胡男兒子，請其父母先回家，和家人商量後再做打算，胡男夫妻因此打消念頭，先行離去。

高雄退休胡姓珠寶商日前和妻子到鳳山台銀企業臨櫃欲提領2千萬鉅款，警獲報到銀行勸阻，查出胡領錢是為治病使用。記者石秀華／翻攝
高雄退休胡姓珠寶商日前和妻子到鳳山台銀企業臨櫃欲提領2千萬鉅款，警獲報到銀行勸阻，查出胡領錢是為治病使用。記者石秀華／翻攝

