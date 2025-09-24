台9線龍過脈路段邊坡崩塌土石流 警拉封鎖線示警

受颱風樺加沙外圍環流影響，台東山區強降雨，台9線龍過脈路段今天清晨發生邊坡崩塌與土石流，警方拉起封鎖線示警，公路局則派員清理，提醒民眾留意交管及道路封閉資訊。

台東縣警察局關山分局今天發布新聞稿說明，卑南鄉初鹿台9線龍過脈路段，清晨7時許發生邊坡崩塌與土石流，大量泥流與落石傾瀉而下，蔓延路面並沖刷至鹿鳴橋面，造成該處交通中斷。

警方表示，鹿野分駐所獲報後趕赴現場，所長率警員立即於鹿鳴橋北端架設封鎖線，並擺放三角錐示警，提醒民眾切勿冒險通過，以防發生意外。

警方指出，由於土石仍不斷自邊坡滾落，員警在場勸導用路人等待，另外，公路局人員已趕抵現場，並調派機具進行清理。

警方表示，崩塌土石量大，需耗時移除，現場警民協力配合，盼盡快恢復道路暢通，同時提醒民眾，若遇天候不佳或道路阻斷情況，應隨時留意交通管制及道路封閉資訊。

警方呼籲，近期山區道路邊坡鬆動，極易發生坍方與土石流，若非必要，應避免前往山區或長途駕駛。民眾可利用警廣、即時路況平台掌握最新交通資訊。