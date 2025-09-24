移民署桃園市服務站辦理「新住民關懷網絡會議」。圖：移民署提供

為深化在地新住民服務網絡交流，移民署北區事務大隊桃園市服務站日前召開114年度桃園市「新住民關懷網絡會議」，邀請桃園市轄內30多個為新住民服務的公、私部門及團體參加會議，會中除宣導新住民相關權益與注意事項，並透過桃園市警察局及婦幼發展局的宣導，強化新住民防詐意識及設籍前社會福利資源知能。

桃園市警察局宣導「165打詐儀錶板」網站內容，協助民眾快速識詐與防詐。圖：移民署提供

警察局指出，為強化全民防詐意識，政府設有「165打詐儀錶板」網站，宣導最新詐騙手法，進行詐騙公式拆解，並以真實案例分享，提高民眾警覺，協助民眾快速識詐與防詐。此外，警察局提到近來有以新住民免費培訓課程，誘騙民眾進行投資的案例，呼籲新住民朋友提高警覺，勿加入不明的LINE帳號與社群邀請，若有疑慮，可立即撥打165反詐騙專線求助。最後，警察局鼓勵參加會議的新住民協會理事長，將上述防詐資訊分享給身邊的新住民及移工朋友，一起來防詐。

移民署桃園市服務站宣導新住民相關權益與注意事項。圖：移民署提供

桃園市服務站進一步提到，婦幼局則在會議上宣導設籍前新住民社會救助暨特殊境遇家庭返鄉機票補助，並分享實際案例，例如新住民小愛(化名)與國人結婚，領有居留證，不幸遇詐騙導致銀行帳戶遭凍結，以致生活陷入困境，經向新住民家庭服務中心提出急難救助申請，終獲幫助度過難關。另一則案例則是新住民小美(化名)領有特境家庭扶助，今年有返鄉需求，在提供特境家庭扶助核定函，向新住民家庭服務中心申請設籍前特境家庭返鄉機票補助後，總算可以順利返鄉了。歡迎有需求的新住民可向新住民家庭服務中心洽詢。

適逢中秋佳節即將到來，以及鑑於國際間非洲豬瘟疫情仍十分嚴峻，為防範非洲豬瘟入侵我國，桃園市服務站表示，出國遊玩或返鄉探親，切勿攜帶豬肉及肉製品入境，也不要將飛機或郵輪上提供之肉類餐點攜帶下機(船)，以免受罰，違規攜帶豬肉產品入境經查獲，將面臨最高100萬元的罰鍰。另外，請轉知國外親友切勿以快遞或郵包寄送含肉食品等須經檢疫物品至台灣。若自發生非洲豬瘟之國家或地區以郵遞寄送輸入豬肉產品，首次經查獲確認者，處郵包收件人20萬元罰鍰，第2次以上則重罰100萬元。

桃園市服務站黃英貴表示，藉由召開網絡會議，增加與轄內公私部門及新住民團體互動交流，深入了解新住民的需求，提供多元管道幫助，宣導與新住民相關的法令政策、福利措施等資源訊息，協助新住民在台灣安居樂業，使台灣成為多元融合的社會。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中秋佳節將至 移民署桃園站：帶「含肉月餅」入境最高罰100萬