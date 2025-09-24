樺加沙颱風...網友冒名陳其邁宣布放颱風假 高市府：已報警

每逢颱風來襲，是否宣布停班停課總是全台最受矚目的焦點。樺加沙颱風外圍環流帶來強勁風雨之際，繼台南市長黃偉哲 Threads 遭人冒用，貼出「台南明天放」、「明天+後天台南放」等假訊息後，如今高雄市長陳其邁也成為冒名目標，把「颱風假」當玩笑題材，市府已報案，警方也展開偵辦。

據了解，一個Threads帳號取名為「陳其邁」，大頭照顯示是高雄市長陳其邁本人，卻是0位粉絲，23日晚間7時許，該帳號發文寫下「高雄明天放」5字，不過在9時許即遭下架，但已引發廣泛討論。

由於颱風假關乎市民安全與日常作息，一旦遭到錯誤訊息操弄，恐對社會秩序與公共決策造成衝擊。

對冒名風波，高雄市新聞局長項賓和今天嚴正澄清，針對社群網路上有人冒用陳其邁市長名義張貼虛假訊息，對民眾的權益影響非常大，市政府已報案，警方已開始進行調查跟偵辦。