台中老婦在家附近窄巷跌倒死亡 兒子奔走爭取改善安全終有結果

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名78歲婦人上月在東勢區住家附近要走路回家，當晚下雨，她走在狹窄有陡坡的中正二巷跌倒，送醫急救不治，其子奔走爭取改善這條長久以來的危險巷道，東勢區公所等單位會勘後，將在路口增設警示牌，研擬增設安全欄杆等措施，婦人之子說，希望母親是最後一位受害者。

東勢區林姓男子表示，東勢區中正二巷是老巷道，巷道有T字路口，斜坡且陡，視線有死角，沒有廣角鏡，夜間沒路燈照明，曾有多人晚上走路跌倒自認倒楣。

林男說，他母親上月24日晚上走路經過中正二巷，摔倒時，有熱心民眾和附近店家協助扶起送醫，但急救後仍不治，他母親死亡，希望經過慘痛教訓，政府和管理單位能重視道路安全問題，改善缺失，他也打算向東勢區公所提出國賠，促使政府重視此安全問題。

東勢區公所表示，今年8月24日晚上婦人在東勢區匠寮巷、中正二巷巷道因雨天路滑不慎跌倒，經送醫急救仍不幸辭。事發後，家屬曾透過議員反映意見，公所於9月15日邀集議員、警察局、交通局、建設局及地方里長會勘。

會勘結論包括於路口增設警示牌面，並研議於路側增設安全欄杆，但仍需取得沿線住戶同意；家屬建議降低坡度，因地形限制暫難大幅調整，公所將持續評估其他可行改善方案，以降低風險。

東勢區公所指出，目前婦人家屬尚未正式提出國家賠償申請，公所已先行提供申請表件及流程說明，若家屬後續申請，將依國家賠償法及相關規定，提送國賠審議委員會審慎處理。公所也會持續與相關單位及地方合作，逐步推動改善措施，保障市民通行安全。

今年8月24日晚上，一名婦人在東勢區中正二巷道疑因雨天路滑不慎跌倒，經送醫急救仍死亡。圖／家屬提供
今年8月24日晚上，一名婦人在東勢區中正二巷道疑因雨天路滑不慎跌倒，經送醫急救仍死亡。圖／家屬提供
今年8月24日晚上，一名婦人在東勢區中正二巷道疑因雨天路滑不慎跌倒，經送醫急救仍死亡。圖／家屬提供
今年8月24日晚上，一名婦人在東勢區中正二巷道疑因雨天路滑不慎跌倒，經送醫急救仍死亡。圖／家屬提供
今年8月24日晚上，一名婦人在東勢區中正二巷道疑因雨天路滑不慎跌倒，經送醫急救仍死亡，該巷道狹窄坡度大。圖／家屬提供
今年8月24日晚上，一名婦人在東勢區中正二巷道疑因雨天路滑不慎跌倒，經送醫急救仍死亡，該巷道狹窄坡度大。圖／家屬提供

