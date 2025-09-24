聽新聞
0:00 / 0:00
樹林塑膠工廠惡火 一對夫妻帶女嬰住廠內...火熄尋獲3遺體
新北市樹林區西圳街一間塑膠工廠今天凌晨4時許突然發生火警，火舌及濃煙大量竄出，新北市消防局出動17分隊58車141人到場搶救，近3小時後將火勢撲滅，共計燃燒3間工廠。消防人員清理火場時，在工廠內發現3具遺體，身分及死因仍待釐清。
據了解，消防人員到場火場灌救時，整間鐵皮工廠已陷入火海，火勢還延燒隔壁2間工廠。附近民眾表示有一對夫妻及小孩平常住在工廠內，但目前皆失聯。消防人員立即展開灌救，近3小時將火勢撲滅，共計燃燒3間工廠初估面積約1329平方公尺。
消防人員隨即以重機械及破壞器材清理火場展開搜救，遺憾的是在鐵皮廢墟中發現3具遺體，為38歲男子、36歲女子及未滿1歲的女嬰。3人身分、死因及起火原因仍待火調人員調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言