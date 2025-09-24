樹林塑膠工廠惡火 一對夫妻帶女嬰住廠內...火熄尋獲3遺體

新北市樹林區西圳街一間塑膠工廠今天凌晨4時許突然發生火警，火舌及濃煙大量竄出，新北市消防局出動17分隊58車141人到場搶救，近3小時後將火勢撲滅，共計燃燒3間工廠。消防人員清理火場時，在工廠內發現3具遺體，身分及死因仍待釐清。

據了解，消防人員到場火場灌救時，整間鐵皮工廠已陷入火海，火勢還延燒隔壁2間工廠。附近民眾表示有一對夫妻及小孩平常住在工廠內，但目前皆失聯。消防人員立即展開灌救，近3小時將火勢撲滅，共計燃燒3間工廠初估面積約1329平方公尺。