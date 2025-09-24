快訊

雲林木材工廠凌晨大火5人倉皇逃出 消防機器人、挖土機搶救

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣一家木材工廠今天凌晨發生火災，因工廠內堆置大量易燃木屑，火勢相當猛烈。圖／民眾提供
雲林縣一家木材工廠今天凌晨發生火災，因工廠內堆置大量易燃木屑，火勢相當猛烈。圖／民眾提供

雲林縣林內鄉一處木材工廠今日凌晨竄起大火，因廠區堆置大量木屑助燃，火勢猛烈延燒，事發當時工廠內仍有五名員工，及時逃出。消防局除調派18輛消防車、2輛救護車及55名消防與義消人員到場搶救，並出動消防機器人與挖土機進入火場協助破壞與灌救，目前火勢已撲滅。

火警發生於林內鄉三權路的「蘋果王公司」木屑製造工廠，消防局於今日凌晨1時25分獲報，立即調派林內、斗六、公園、莿桐、斗南、西螺、高鐵、土庫、古坑、虎尾、大埤等11個分隊支援，由第一大隊長施義欣現場指揮。

火災發生時，工廠內仍有5名員工，5人及時逃出，沒有受傷，由於廠內堆置大批木屑，火勢快速延燒，撲救困難，消防單位調用兩部挖土機進場協助破壞，並出動兩部消防機器人深入高溫火場執行灌救，終於在凌晨4時57分控制火勢，至5時39分撲滅。

現場工廠占地約1200坪，烈焰與濃煙數公里外清晰可見，因場內堆置木屑易燃，至上午仍持續處理殘火，消防局表示，財物損失金額及起火原因仍待進一步調查。

雲林縣一家木材工廠今天凌晨發生大火。圖／雲林縣消防局提供。
雲林縣一家木材工廠今天凌晨發生大火。圖／雲林縣消防局提供。
雲林縣一家木材工廠今天凌晨發生大火。圖／雲林縣消防局提供。
雲林縣一家木材工廠今天凌晨發生大火。圖／雲林縣消防局提供。
雲林縣一家木材工廠今天凌晨發生大火。圖／雲林縣消防局提供。
雲林縣一家木材工廠今天凌晨發生大火。圖／雲林縣消防局提供。
雲林縣一家木材工廠今天凌晨發生大火。圖／雲林縣消防局提供。
雲林縣一家木材工廠今天凌晨發生大火。圖／雲林縣消防局提供。

