失聯無人船順利尋獲 企業贈海巡北部分署中秋禮盒
中秋佳節將至，雷虎科技股份有限公司昨（23）日至海巡署北部分署進行秋節勞軍活動，致贈感謝獎座、無人快艇船模各一座及月餅禮盒，向全體海巡人員表達敬意，感謝海巡平日無論在海上巡護或救生救難皆展現專業與敬業精神。
雷虎公司特別提及，今年5月該公司所屬無人船於花蓮外海測試時一度失聯，幸經北部分署協助搜尋後順利尋回，避免重大損失，對此再次表達誠摯謝意。
北部分署表示，海巡署秉持「為民服務」精神，持續守護海域治安與人民生命財產安全，呼籲民眾如於港區或海上遇到緊急狀況，請立即撥打「118」海巡服務專線，海巡人員將第一時間趕赴現場，全力守護大家平安。
本文章來自《桃園電子報》。原文：失聯無人船順利尋獲 企業贈海巡北部分署中秋禮盒
