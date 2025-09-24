失聯無人船順利尋獲 企業贈海巡北部分署中秋禮盒

雷虎科技股份有限公司至海巡署北部分署進行秋節勞軍活動。圖：北部分署提供

中秋佳節將至，雷虎科技股份有限公司昨（23）日至海巡署北部分署進行秋節勞軍活動，致贈感謝獎座、無人快艇船模各一座及月餅禮盒，向全體海巡人員表達敬意，感謝海巡平日無論在海上巡護或救生救難皆展現專業與敬業精神。

雷虎公司感謝海巡平日無論在海上巡護或救生救難皆展現專業與敬業精神。圖：北部分署提供

雷虎公司特別提及，今年5月該公司所屬無人船於花蓮外海測試時一度失聯，幸經北部分署協助搜尋後順利尋回，避免重大損失，對此再次表達誠摯謝意。

雷虎公司致贈北部分署無人快艇船模。圖：北部分署提供

北部分署表示，海巡署秉持「為民服務」精神，持續守護海域治安與人民生命財產安全，呼籲民眾如於港區或海上遇到緊急狀況，請立即撥打「118」海巡服務專線，海巡人員將第一時間趕赴現場，全力守護大家平安。

雷虎公司致贈北部分署感謝獎座。圖：北部分署提供

