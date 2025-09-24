快訊

吳思瑤稱災變期徐榛蔚不在國內 羅智強批造謠吃人血饅頭

不光魚類和海鮮！英研究發現日常蔬菜裡也有「塑膠微粒」

羽球／戴資穎世界積分歸零！英球評讚球風優雅：最佳女單球員

失聯無人船順利尋獲 企業贈海巡北部分署中秋禮盒

桃園電子報／ 桃園電子報

S 44957992 scaled
雷虎科技股份有限公司至海巡署北部分署進行秋節勞軍活動。圖：北部分署提供

中秋佳節將至，雷虎科技股份有限公司昨（23）日至海巡署北部分署進行秋節勞軍活動，致贈感謝獎座、無人快艇船模各一座及月餅禮盒，向全體海巡人員表達敬意，感謝海巡平日無論在海上巡護或救生救難皆展現專業與敬業精神。

S 44957995
雷虎公司感謝海巡平日無論在海上巡護或救生救難皆展現專業與敬業精神。圖：北部分署提供

雷虎公司特別提及，今年5月該公司所屬無人船於花蓮外海測試時一度失聯，幸經北部分署協助搜尋後順利尋回，避免重大損失，對此再次表達誠摯謝意。

S 44957985
雷虎公司致贈北部分署無人快艇船模。圖：北部分署提供

北部分署表示，海巡署秉持「為民服務」精神，持續守護海域治安與人民生命財產安全，呼籲民眾如於港區或海上遇到緊急狀況，請立即撥打「118」海巡服務專線，海巡人員將第一時間趕赴現場，全力守護大家平安。

970196
雷虎公司致贈北部分署感謝獎座。圖：北部分署提供

本文章來自《桃園電子報》。原文：失聯無人船順利尋獲 企業贈海巡北部分署中秋禮盒

延伸閱讀：

  1. 桃園副市長王明鉅參加世界城市高峰會 聚焦可負擔住宅、市政效率提升經驗
  2. 防汛砂包回收業務成效優異 張善政表揚這3區公所

海巡署 科技股 禮盒

延伸閱讀

台東白守蓮2男颱風期間闖公告管制區觀浪 海巡開單舉發

陸船颱風夜頂10級風浪越界捕魚 海巡強勢出動驅離

影／海巡公海攔截市價15億海洛英、大麻 陸籍船長竟懸掛我國國旗

桃園區4000人虎頭山風景區健走賞美景 副市長：運動融入日常

相關新聞

樺加沙颱風...網友冒名陳其邁宣布放颱風假 高市府：已報警

每逢颱風來襲，是否宣布停班停課總是全台最受矚目的焦點。樺加沙颱風外圍環流帶來強勁風雨之際，繼台南市長黃偉哲 Thread...

影／新北樹林塑膠鐵皮工廠暗夜大火燒毀3棟 一家3口遺體尋獲

新北市樹林區西圳街一段52巷一處連棟鐵皮工廠今天凌晨4點37分據報，現場冒出大量濃煙，消防人員據報派人車趕到現場搶救，見3棟連棟式工廠，全面燃燒，有延燒之虞，消防人員灌救到清晨6時41分火勢控制，初估燃燒面積約400坪，稍晚在火場內尋獲一對夫妻及女兒一家3口的遺體，起火原因及死因待查。

台中老婦在家附近窄巷跌倒死亡 兒子奔走爭取改善安全終有結果

台中一名78歲婦人上月在東勢區住家附近要走路回家，當晚下雨，她走在狹窄有陡坡的中正二巷跌倒，送醫急救不治，其子奔走爭取改...

桃園資深涂姓警官猝逝菜園 從警40年熱心盡責、同仁不捨

桃園市警局大溪分局涂姓警官21日晚間在家附近菜園勞作時疑心肌梗塞不幸離世，涂明年元月將界齡退休，平時為人熱心做事認真，是同仁眼中的好長官。

失聯無人船順利尋獲 企業贈海巡北部分署中秋禮盒

中秋佳節將至，雷虎科技股份有限公司昨（23）日至海巡署北部分署進行秋節勞軍活動，致贈感謝獎座、無人快艇船模各一座及月餅禮盒，向全體海巡人員表達敬意，感謝海巡平日無論在海上巡護或救生救難皆展現專業與敬業精神。

樹林塑膠工廠惡火 一對夫妻帶女嬰住廠內...火熄尋獲3遺體

新北市樹林區西圳街一間塑膠工廠今天凌晨4時許突然發生火警，火舌及濃煙大量竄出，新北市消防局出動17分隊58車141人到場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。