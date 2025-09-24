快訊

吳思瑤稱災變期徐榛蔚不在國內 羅智強批造謠吃人血饅頭

不光魚類和海鮮！英研究發現日常蔬菜裡也有「塑膠微粒」

羽球／戴資穎世界積分歸零！英球評讚球風優雅：最佳女單球員

徒步深入光復災區 台東消防漏夜搜救發現命危災民

中央社／ 花蓮縣24日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水沖斷橋梁，光復鄉部分地區淹水災情嚴重，台東縣消防局支援搶救，大水消退後泥濘難行車，採徒步漏夜搜救；截至24日零時，發現1名民眾OHCA。

台東縣消防局表示，災情發生後，縣府立即調派消防局台東、成功、關山大隊人車裝備共8車4船艇23人，由副大隊長李志德、水域救生資深教官賴垣志秘書帶隊，下午自台東集結出發，於暴雨中直奔花蓮光復糖廠前進指揮所報到。

台東縣救災人員接受14區搜索地點任務分配，主要集中在光復鄉市區中山、林森、敦厚、仁愛路一帶，皆為接獲民眾報案訊息後，仍處於受困、失聯或失蹤狀況。

受限於現場急流及淤泥情形，台東縣救援團隊兵分二路，分別以徒步涉水執行重點區域搜索任務，截至24日深夜零時，共發現1名民眾OHCA（到院前心肺功能停止），協助4處共8名民眾撤離至收容所，另清查確認15處所共28人現地安全無危害不願撤離至收容所。

台東縣消防局指出，這次救援除動員官方單位，民間救災力量也紛紛投入，除了徵調台灣國際緊急救難協會6人，協助搜救後勤、補給支援任務外，指揮官依現場情勢研判，需要熟悉急流或水中搜救人力，因此同步徵調台東縣水中運動訓練協會支援，共動員7名水域人員，規劃攜帶急流及潛水裝備、救生衣及頭盔，預計今天上午出發。

台東 花蓮 馬太鞍溪

延伸閱讀

1樓長輩逃不及...花蓮堰塞湖溢流光復鄉災情擴大 死亡攀升至14人

台東支援花蓮救災隊尋獲1人OHCA 協助8民眾撤離

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流致災 民進黨下令全黨救災

堰塞湖溢流如海嘯圍困逾200人 花蓮光復鄉2病人無法及時就醫身亡

相關新聞

影／新北樹林塑膠鐵皮工廠暗夜大火燒毀3棟 一家3口遺體尋獲

新北市樹林區西圳街一段52巷一處連棟鐵皮工廠今天凌晨4點37分據報，現場冒出大量濃煙，消防人員據報派人車趕到現場搶救，見3棟連棟式工廠，全面燃燒，有延燒之虞，消防人員灌救到清晨6時41分火勢控制，初估燃燒面積約400坪，稍晚在火場內尋獲一對夫妻及女兒一家3口的遺體，起火原因及死因待查。

台中老婦在家附近窄巷跌倒死亡 兒子奔走爭取改善安全終有結果

台中一名78歲婦人上月在東勢區住家附近要走路回家，當晚下雨，她走在狹窄有陡坡的中正二巷跌倒，送醫急救不治，其子奔走爭取改...

桃園資深涂姓警官猝逝菜園 從警40年熱心盡責、同仁不捨

桃園市警局大溪分局涂姓警官21日晚間在家附近菜園勞作時疑心肌梗塞不幸離世，涂明年元月將界齡退休，平時為人熱心做事認真，是同仁眼中的好長官。

失聯無人船順利尋獲 企業贈海巡北部分署中秋禮盒

中秋佳節將至，雷虎科技股份有限公司昨（23）日至海巡署北部分署進行秋節勞軍活動，致贈感謝獎座、無人快艇船模各一座及月餅禮盒，向全體海巡人員表達敬意，感謝海巡平日無論在海上巡護或救生救難皆展現專業與敬業精神。

樹林塑膠工廠惡火 一對夫妻帶女嬰住廠內...火熄尋獲3遺體

新北市樹林區西圳街一間塑膠工廠今天凌晨4時許突然發生火警，火舌及濃煙大量竄出，新北市消防局出動17分隊58車141人到場...

雲林木材工廠凌晨大火5人倉皇逃出 消防機器人、挖土機搶救

雲林縣林內鄉一處木材工廠今日凌晨竄起大火，因廠區堆置大量木屑助燃，火勢猛烈延燒，事發當時工廠內仍有五名員工，及時逃出。消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。