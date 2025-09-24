徒步深入光復災區 台東消防漏夜搜救發現命危災民
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，洪水沖斷橋梁，光復鄉部分地區淹水災情嚴重，台東縣消防局支援搶救，大水消退後泥濘難行車，採徒步漏夜搜救；截至24日零時，發現1名民眾OHCA。
台東縣消防局表示，災情發生後，縣府立即調派消防局台東、成功、關山大隊人車裝備共8車4船艇23人，由副大隊長李志德、水域救生資深教官賴垣志秘書帶隊，下午自台東集結出發，於暴雨中直奔花蓮光復糖廠前進指揮所報到。
台東縣救災人員接受14區搜索地點任務分配，主要集中在光復鄉市區中山、林森、敦厚、仁愛路一帶，皆為接獲民眾報案訊息後，仍處於受困、失聯或失蹤狀況。
受限於現場急流及淤泥情形，台東縣救援團隊兵分二路，分別以徒步涉水執行重點區域搜索任務，截至24日深夜零時，共發現1名民眾OHCA（到院前心肺功能停止），協助4處共8名民眾撤離至收容所，另清查確認15處所共28人現地安全無危害不願撤離至收容所。
台東縣消防局指出，這次救援除動員官方單位，民間救災力量也紛紛投入，除了徵調台灣國際緊急救難協會6人，協助搜救後勤、補給支援任務外，指揮官依現場情勢研判，需要熟悉急流或水中搜救人力，因此同步徵調台東縣水中運動訓練協會支援，共動員7名水域人員，規劃攜帶急流及潛水裝備、救生衣及頭盔，預計今天上午出發。
