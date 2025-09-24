快訊

影／新北樹林塑膠鐵皮工廠暗夜大火燒毀3棟 一對夫妻和女兒失聯

聯合報／ 記者牟玉珮／新北即時報導

新北市樹林區西圳街一段52巷一處連棟鐵皮工廠今天凌晨4點37分據報，現場冒出大量濃煙，消防人員據報派人車趕到現場搶救，見3棟連棟式工廠，全面燃燒，有延燒之虞，再支援人車，一共有2大2中隊17分隊42車105人前往搶救，消防人員灌救到清晨6時41分火勢控制，初估燃燒面積約400坪，起火原因待查。

由於屋內堆放不少易燃物，現場燃燒猛烈，新北消防局長陳崇岳表示，抵達時已全面燃燒，現場有3間，一間是鋰電池，兩間是塑膠工廠，全面燃燒，還在搶救中，第一面和第四面布水線，共12線搶救中，也請桃園消防局支援。初步瞭解廠內無人，但據通報有名婦人，還需確認。

火勢在上午6點58分撲滅，消防局估計共燃燒3間工廠，初估面積約1329平方公尺，目前疑似有3人(2大1小、為一對夫妻及女兒)失聯中，將持續以重機械及破壞器材清理火場確認，這次火勢共計派遣17分隊58車141人到場搶救。

新北市樹林區西圳街一段52巷今天凌晨一連3棟鐵皮工廠起火，消防人員到場搶救。圖／新北市消防局提供
新北市樹林區西圳街一段52巷今天凌晨一連3棟鐵皮工廠起火，消防人員到場搶救。圖／新北市消防局提供
新北市樹林區西圳街一段52巷今天凌晨一連3棟鐵皮工廠起火，消防人員到場搶救。圖／新北市消防局提供
新北市樹林區西圳街一段52巷今天凌晨一連3棟鐵皮工廠起火，消防人員到場搶救。圖／新北市消防局提供

消防人員 桃園

