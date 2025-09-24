聽新聞
0:00 / 0:00

盜版原文書、教材50萬筆 9人侵權40億

聯合報／ 記者林保光張議晨／高雄報導

網路盜版大學原文書、教材及試卷猖獗，刑事警察局在2波查緝行動，查獲9名補教業者、經銷商和網路賣家涉案。據警方統計，9人總侵權市值達40億元，依違反著作權法罪嫌移送法辦。

刑事局智慧財產權偵查大隊執行「查緝侵害教學教材智慧財產權」專案行動，今年2月至7月間，分別在高雄市三民區、台南市新營區、安南區、東區、歸仁區，及彰化縣、台中市北屯區，查獲9名男女涉嫌販售盜版教材、考卷、原文書。

9名男女包括2名經銷商、3名補教業者、4名網路賣家，查扣電腦、筆電、USB對拷機、學測模擬試卷、校用試卷、多益試卷，以及盜版教材和原文書電子檔案逾50萬筆。警方統計，總計侵權價值達40億元。

警方調查，這9名涉案人曾任補教業或教材經銷商等業務，因熟悉市場需求，透過境外網站，下載原文書及多益教材，或向學校老師取得試卷、題庫及答案卷，便大量盜版大學原文書、多益教材及試題，以及國、高中校內用卷和學測模擬試題。

其中柯姓經銷商還以「附贈」名義提供盜版教材檔案，甚至利用「1對31 USB對拷機」，涉嫌大量盜印試題及教材牟利。

一名國中教師指出，複印原文書、試卷等成本低廉，只需支付影印費，不用額外花心力規畫教材，且相較原版書籍可能動輒千元以上，有價差才會讓這些業者甘願冒刑責盜版。

警方搜索3名網路賣家住處，在電腦、筆電及隨身碟發現大批盜版電子電機工程教材檔案，查出他們自網路下載原文教材及解答電子檔，刊登拍賣網站販賣，透過LINE通訊軟體、雲端空間傳輸檔案交易，甚至將習題拆解成章節，逐筆收費。

延伸閱讀

盜版考卷教材猖獗！9補教、經銷商、網路賣家侵權40億

美迪士尼等3大影業巨擘 怒告中國AI公司MiniMax侵權

檔案管理人員首度開辦進階級考試 到考率95.5%

調查局打擊走私仿冒勞力士、香奈兒精品 侵權金額逾3億元

相關新聞

驚悚！頭份國小附幼「天降菜刀」險些砸中實習老師 涉案老婦也被嚇壞

苗栗縣頭份國小附幼今天下午4點左右，一把菜刀竟從天而降，自相鄰的7層公寓大樓高處掉落在幼兒園機車停放區，幼兒園一名實習教...

台中小學爆發肢體衝突...校長摔倒頭部血腫 教師報警提告

台中一所國小昨爆發衝突事件，一名教師認為校方減課時數不公，拍攝僅供閱覽的減課老師名單，遭校長阻止，並取回文件，未料拉扯過...

盜版原文書、教材50萬筆 9人侵權40億

網路盜版大學原文書、教材及試卷猖獗，刑事警察局在2波查緝行動，查獲9名補教業者、經銷商和網路賣家涉案。據警方統計，9人總...

加強取締違規！中壢警暑期交通執法 傷亡較去年減少50%

中壢警方暑期推行交通安全執法專案，重點取締無照駕駛、嚴重超速及行人違規等項目。經統計，與去年同期相比，中壢區交通事故死亡...

豐邑520工地又出包！灌漿爆模混凝土墜落 多輛車遭砸

新竹縣竹北市豐邑520建案工地再度傳出掉落事件。今日傍晚約5點45分，又因灌漿爆模，造成混凝土粒料從高處墜落，大小從2至...

台61南下芳苑路段兩車碰撞轎車翻覆 3人送醫救治

彰化縣台61南下約188公里的芳苑鄉路段，今傍晚發生兩車碰撞事故，造成4人受傷，其中3人因擦挫傷送醫，均無生命危險。車禍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。