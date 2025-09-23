驚悚！頭份國小附幼「天降菜刀」險些砸中實習老師 涉案老婦也被嚇壞

苗栗縣頭份國小附幼今天下午4點左右，一把菜刀竟從天而降，自相鄰的7層公寓大樓高處掉落在幼兒園機車停放區，幼兒園一名實習教師正要騎機車離校，險些被砸中，校方得知後立即報警，並通報校安中心。調閱監視畫面，由於鏡頭死角，不知菜刀從那一個公寓樓層掉落，僅發現事後有一名老婦進入校園將菜刀撿了回去，警方到校調查，靠著監視畫面的老婦影像在公寓各樓層尋找，終於找到涉案的81歲曾姓老婦。

老婦被帶回派出所調查，驚嚇得一度說不出話來，強調是在陽台曬衣服時，不小心碰到一旁的菜刀，才會讓菜刀掉落。這起驚悚的「天降菜刀」意外，幸好未傷到人，警方初步研判老婦也非故意，但因全案已進入司法程序，要以何種罪嫌函送，警方將再請示檢方。

頭份市民代表周訓守晚間在臉書PO文提到此事，臉友對菜刀掉落到校園一陣罵聲，「太扯了啦」、「天啊。還好沒人受傷」、「太誇張了」、「這是公共危險罪耶」、「這麼恐怖…」、「超扯超扯」。

頭份國小校長李豪朕接受警方詢問，晚間8點多製作筆錄完成。他表示，校園出現一把從高處掉落長方形菜刀，的確是很嚴重的校安問題，且菜刀掉落時，一名實習老師正好在機車停放區牽機車要離校，菜刀就掉落她的後方，讓教師飽受驚嚇，幸好未砸中人，否則後果難以想像。

由於掉落菜刀的公寓大樓緊鄰幼兒園，為防止未來再發生高處物品掉入幼兒園意外，校方已請廠商到校估算設置安全網，向縣府呈報後，教育處也立即同意。