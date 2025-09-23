加強取締違規！中壢警暑期交通執法 傷亡較去年減少50%

中壢警方暑期推行交通安全執法專案，重點取締無照駕駛、嚴重超速及行人違規等項目。經統計，與去年同期相比，中壢區交通事故死亡人數減少50%，受傷人數也下降12.7%，成效顯著，呼籲民眾日常用路務必遵守交通規則，警方將持續加強取締。

中壢警分局暑假期間推動交通安全執法專案，鎖定無照駕駛、嚴重超速及行人違規等重大項目加強取締，經統計與去年同期相比，交通事故死亡人數減少4人、下降幅度50%；受傷人數減少388人、下降幅度12.7%，其中未成年事故受傷人數大幅減少34人、下降幅度31%，

中壢分局同步推動「青春專案」，針對校園周邊與青少年聚集地點加強巡邏見警率，並針對不當場所強化臨檢，以降低青少年事故與治安風險。而9月為「交通安全月」，中壢分局持續強化宣導，走入社區結合在地活動，並深入校園以分群分眾方式規劃宣導主題，提升民眾自我防護意識。

中壢警分局長林鼎泰表示，警方結合執法、宣導與會勘等多項措施淨化轄區交通環境，與去年同期相比，中壢區交通事故受傷人數已減少近600人；警方將強化與市府養工處、交通專家、社區代表及基層員警的跨機關合作，針對事故熱點展開多場實地會勘，全面檢討號誌配置、標線設計及視線死角等潛在風險，提出切實可行的改善建議，從根本提升交通環境品質。