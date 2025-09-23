豐邑520工地又出包！灌漿爆模混凝土墜落 多輛車遭砸

新竹縣竹北市豐邑520建案工地再度傳出掉落事件。今日傍晚約5點45分，又因灌漿爆模，造成混凝土粒料從高處墜落，大小從2至3立方塊到更大石塊不等。縣府除將開罰外，也立刻勒令豐邑建設灌漿部分馬上停工，並函請勞檢單位加強稽查，他們將會同辦理。

縣議員邱靖雅今晚臉書指出。9月21日才因強風吹落扭力螺絲桶，導致卡住民眾車輛地盤，沒想到今天又有狀況發生。

她說，事發當下正值住戶與孩童返家的尖峰時段，多輛汽、機車因此受損，現場居民受到驚嚇。事實上，早在今年6、7月，工地就曾發生高空螺絲釘掉落事件，其中7月已遭檢舉並裁罰，並接受勞檢；然而不到數月，竟再度重演，讓人既憤怒又難以置信。

縣府工務處已在第一時間接獲陳情，並將於明日正式發文要求建商提出改善計畫。邱靖雅說，若低額罰款無法發揮警惕效果，要拿出寶劍來確保民眾安全。

邱靖雅直言，居民長期生活在工地安全隱憂下，實在是「提心吊膽」，居民的安寧生活，絕對不是可被犧牲的代價。