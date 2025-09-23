聽新聞
0:00 / 0:00
台中小學爆發肢體衝突...校長摔倒頭部血腫 教師報警提告
台中一所國小昨爆發衝突事件，一名教師認為校方減課時數不公，拍攝僅供閱覽的減課老師名單，遭校長阻止，並取回文件，未料拉扯過程中，校長疑被老師跘倒，頭部受傷，今在家觀察休養；教師則報案提告。台中市教育局表示，已接獲校安通報，將進一步了解調查。
校方指出，學校依法針對老師有指導社團，帶團或學經比賽，經學校課程發展委員會開會討論通過後會給予減課或減課節數，該師指控學減課不公，昨在召開課程發展委員會會議後，要求查閱減課老師名單，校方提供閱覽後，卻發現該師拍攝名單。
為了保護名單老師權益，校長當場制止教師拍攝，並索取名單，與該師發生拉扯跌倒，校長頭撞地面，頭部血腫送醫，今天請假在家休養。這師則指控校長倒地後夾他的腳，就醫驗傷並報案。
校方今發出聲明，對此事件表達最嚴正譴責，校園應為理性對話、民主參與的場域，任何形式的言語或肢體暴力均嚴重違背教育專業與師道風範，不僅破壞師生信任，更危害校園安全。
教育局指出，校方昨已經進行校安通報，該名教師也到警局備案，教育局將進一步了解狀況。
警方表示，該師到派出所對校長提告妨害自由、傷害，目前案件尚待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言