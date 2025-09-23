快訊

台中小學爆發肢體衝突...校長摔倒頭部血腫 教師報警提告

聯合報／ 記者余采瀅陳宏睿／台中即時報導

台中一所國小昨爆發衝突事件，一名教師認為校方減課時數不公，拍攝僅供閱覽的減課老師名單，遭校長阻止，並取回文件，未料拉扯過程中，校長疑被老師跘倒，頭部受傷，今在家觀察休養；教師則報案提告。台中市教育局表示，已接獲校安通報，將進一步了解調查。

校方指出，學校依法針對老師有指導社團，帶團或學經比賽，經學校課程發展委員會開會討論通過後會給予減課或減課節數，該師指控學減課不公，昨在召開課程發展委員會會議後，要求查閱減課老師名單，校方提供閱覽後，卻發現該師拍攝名單。

為了保護名單老師權益，校長當場制止教師拍攝，並索取名單，與該師發生拉扯跌倒，校長頭撞地面，頭部血腫送醫，今天請假在家休養。這師則指控校長倒地後夾他的腳，就醫驗傷並報案。

校方今發出聲明，對此事件表達最嚴正譴責，校園應為理性對話、民主參與的場域，任何形式的言語或肢體暴力均嚴重違背教育專業與師道風範，不僅破壞師生信任，更危害校園安全

教育局指出，校方昨已經進行校安通報，該名教師也到警局備案，教育局將進一步了解狀況。

警方表示，該師到派出所對校長提告妨害自由、傷害，目前案件尚待釐清。

台中一所國小昨爆發衝突事件，校長疑被老師跘倒，導致頭部受傷。圖／民眾提供
台中一所國小昨爆發衝突事件，校長疑被老師跘倒，導致頭部受傷。圖／民眾提供

教師 教育局 校園安全

