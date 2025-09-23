更保台中分會結合企業 捐贈物資助更生家庭

中秋節將屆，台灣更生保護會台中分會今天結合台中地檢署、善心企業，舉辦關懷清寒更生人活動，採購關懷物資分送50戶家庭，希望讓更生家庭感受到社會的接納，順利復歸社會。

更保台中分會今天在台中地檢署舉辦捐贈啟動儀式，台灣高等檢察署台中檢察分署檢察長林錦村、台中地檢署檢察長張介欽、更保台中分會主委廖學從、台中市紅十字會總幹事聶碧瑩、龍德不動產開發公司副總經理李麗疏等人皆出席。

張介欽會中表示，為協助更生人復歸社會，支持行銷更生商品及蔬果農作物，此次特別運用台中地檢署緩起訴處分金，向「淺森林農場」購買柚子禮盒捐贈，期盼擴大民眾認購更生商品的熱度，也感謝企業認購物資，關懷50戶清寒更生家庭。

廖學從說，為達成法務部提出更生人幫助更生人政策，分會以實際行動鼓勵支持創業成功的更生店家，採購物資分送清寒更生家庭。希望藉由公益關懷活動，讓更生家庭感受到社會的接納、溫暖，強化家庭支持系統，進而順利復歸社會。