台61南下芳苑路段兩車碰撞轎車翻覆 3人送醫救治
彰化縣台61南下約188公里的芳苑鄉路段，今傍晚發生兩車碰撞事故，造成4人受傷，其中3人因擦挫傷送醫，均無生命危險。車禍發生原因待警方進一步釐清。
據了解，箱型車與四人座轎車今下午約5點，在台61線南下188公里的芳苑鄉路段發生碰撞，轎車翻覆。彰化縣消防局接獲報案，出動漢寶、鹿鳴、鹿港、芳苑4個分隊的3輛各式消防車、4輛救護車，13名消防人員趕到，協助轎車駕駛人和兩名乘客脫困。
消防救護員初步檢傷，轎車內3人（年齡34歲、55歲、60歲）分別胸部、肢體擦挫傷疼痛，經包紮止血後都送二林基督教醫院醫治，廂型車駕駛人（33歲）意識清醒，拒絕送醫。
