雙氧水槽車翻覆...法院認駕駛轉彎未減速為主因 判賠140萬

新竹市香山區西濱高濱路口去年3月發生一起大貨車翻覆意外，1輛載運約15公噸雙氧水的槽車翻覆，通運公司向駕駛與靠行公司提告求償，法院最終認定，駕駛轉彎未減速為事故主因，需負擔85%責任，判決應賠償140多萬元，此案可上訴。

該通運公司提告，在去年3月23日，派遣靠行司機駕駛貨櫃曳引車，載運裝有雙氧水的槽車，行經事故路口時發生翻覆意外，這起事故不僅導致化學品洩漏，也造成車輛及貨物鉅額損失。

通運公司主張，事故造成拖吊、油汙清理、貨物賠償及車輛維修等費用，總計損失超過230萬元，並依據鑑定報告，指控駕駛未減速慢行為肇事主因，應負主要賠償責任。

駕駛則抗辯，自己僅是聽從指示的受僱駕駛，事故主因是原告要求超載，且拖板車本身已有輪胎胎紋不足等問題，責任應由原告承擔。駕駛同時質疑原告提出的各項維修單據費用過高，並認為原告應先向保險公司申請理賠，而非將責任全數轉嫁。

法院審理後，採納鑑定意見書，認定事故肇事主因為「駕駛未充分注意前方路況放慢車速，且轉向角度太大」，責任比率占85%至90%；而「超載」則為次要原因，責任比率為10%至15%。

判決書指出，盡管被告主張其為受僱關係，但根據民法，實際的侵權行為人（即肇事駕駛）仍應負最終賠償責任，此與是否為僱傭關係無關。此外，原告與保險公司間的契約關係，並不影響其對侵權行為人行使損害賠償請求權。