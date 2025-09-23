快訊

「不排除縱火、開槍」故宮捷克特展遭威脅 陸委會接恐嚇信要求撤展

最新空拍畫面曝光 花蓮馬太鞍溪橋遭沖毀「留橋墩孤立水中」

影／女騎士自撞分隔島「飛」過60公分護欄 遭對向混凝土車撞亡

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

52歲汪姓女子今天下午騎機車沿台二線萬里往金山方向行駛，在台二線44.9公里處，不明原因自撞中央分隔島後，因撞擊力大，人噴飛越過60公分高的紐澤西護欄，摔至對向內側車道，遭29歲預拌混凝土車王姓駕駛撞擊，當場死亡，案由警方調查處理。

金山警交通分隊長林漢昌表示，今天下午2時14分，汪姓女子騎機車沿台二線萬里往金山方向行駛，在台二線44.9公里處，汪女不明原因，失控自撞中央分隔島，機車被卡在紐澤西護欄，但人卻「飛」過護欄再摔落對向道路內側車道。

警方說，汪女摔至對向內側車道後，當時該車道金山往萬里方向，29歲駕駛開預拌混凝土車剛好經過，預拌混凝土車撞上汪女，汪女當場死亡，詳細肇事原因及責任歸屬由警方鑑定調查釐清。

據附近民眾表示，同一地點，1年多前曾發生過砂石車和同向機車死亡車禍，造成一名婦人死亡，現場道路有點小彎道，曾發生不少大小車禍。

女騎士自撞分隔島「飛」過60公分護欄，遭對向預拌混凝土車撞亡。記者游明煌／翻攝
女騎士自撞分隔島「飛」過60公分護欄，遭對向預拌混凝土車撞亡。記者游明煌／翻攝
女騎士自撞分隔島「飛」過60公分護欄，遭對向預拌混凝土車撞亡。記者游明煌／翻攝
女騎士自撞分隔島「飛」過60公分護欄，遭對向預拌混凝土車撞亡。記者游明煌／翻攝

