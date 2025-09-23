影／女騎士自撞分隔島「飛」過60公分護欄 遭對向混凝土車撞亡

52歲汪姓女子今天下午騎機車沿台二線萬里往金山方向行駛，在台二線44.9公里處，不明原因自撞中央分隔島後，因撞擊力大，人噴飛越過60公分高的紐澤西護欄，摔至對向內側車道，遭29歲預拌混凝土車王姓駕駛撞擊，當場死亡，案由警方調查處理。

金山警交通分隊長林漢昌表示，今天下午2時14分，汪姓女子騎機車沿台二線萬里往金山方向行駛，在台二線44.9公里處，汪女不明原因，失控自撞中央分隔島，機車被卡在紐澤西護欄，但人卻「飛」過護欄再摔落對向道路內側車道。

警方說，汪女摔至對向內側車道後，當時該車道金山往萬里方向，29歲駕駛開預拌混凝土車剛好經過，預拌混凝土車撞上汪女，汪女當場死亡，詳細肇事原因及責任歸屬由警方鑑定調查釐清。