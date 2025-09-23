台南女清潔工騎車遭大貨車輾斃 路權團體：已釀兩死的車道設計

受強颱樺加沙影響，台南市今天細雨紛紛，49歲林姓女清潔工清晨騎車上班，在東區中華南路接中華陸橋上橋處與大貨車擦撞，頭部遭輾過重創不治；路權團體表示，這個路口的車道設計逼得機車必須往內鑽，前年就已經讓載著孫子的婦人倒地死亡，雙方駕駛都是輸家。

在林女發生車禍的同一地點，2023年4月26日下午1時許，同樣有61歲的楊姓女騎士載著孫子，行駛中華路陸橋西往東方向上橋處，與林姓男子駕駛的大貨車發生擦撞，楊女當場遭受重創、失去生命跡象，送醫傷重不治，孫子並無大礙，林姓司機同樣被依過失致死罪移送法辦。

台灣機車路權促進會副理事長林詠軒指出，中華南路接中華陸橋，這個上橋處在兩年前就發生過類似的死亡車禍事故，機車騎士與貨車司機都是輸家；車道的設計在上橋處逼得機車必須往內鑽進去，然後大車是直行，也沒有變換車道，卻極為容易發生擦撞。

林詠軒表示，台南的機車騎士被訓練成靠右走，上橋就會有匯入的動作，然而路口前後車道數量不一是已知的老問題，交通局真正該做的是要調整車道配置，上陸橋的車道要對稱；然而過去辦會勘，東區承辦人還是把責任推給駕駛，完全不想改善機車通過路口後必須切換車道的問題。

林詠軒認為，會稱為事故就是因為這是可以避免的，絕對不是意外，同一個路口大同路北上也有一樣的問題；不過北安路跟夏林路就做的很好，在路口前就先把右轉車道整理出來，用路人只需要按照自己的節奏行駛，不用擔心合併車道的問題，為什麼不能比照辦理？

轄區第一警分局指出，因應已發生二次死亡車禍，會再整理本次車禍事件資料，再次提報給交通局辦理會勘，研議是否要調整相關因應措施作為。

今天上午午8時許，49歲林姓女子在東區大同路二段和中華南路一段交叉路口、中華南路接中華陸橋上橋處與大貨車擦撞；林女丈夫趕到交通分隊製作筆錄表示，妻子只是要去上班，沒想到就此天人永隔，無法接受突然就發生憾事，目前他已前往殯儀館等待檢警相驗。

據了解，肇事司機為43歲蔡姓男子，今天上午由公司派遣，原本要去北區載運貨物；依據對向駕駛行車記錄器顯示，當時現場路面潮濕，林女與蔡在綠燈號誌亮起後，原本都直行要上陸橋，但依道路設計，林女必須向內騎才能上橋，卻疑似在上橋過程發生擦撞。