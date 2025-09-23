新北板橋某足體養生會館遭縱火 涉案女員工落網

快訊

中央社／ 新北23日電

新北市板橋區松江街某足體養生會館今天上午11時許遭人上門潑灑汽油索取錢財，遭店員拒絕後竟縱火離去。警方獲報偵辦，迅速將涉案的會館女員工逮捕，詢問後移送法辦。

新北市警察局海山分局今天上午接獲某足體養生會館店員報案指出，有人頭戴安全帽及身穿雨衣進入店內，手持裝有汽油的塑膠瓶，將櫃檯淋滿汽油，要求店員交出櫃檯抽屜內的現金。

警方表示，由於店員拒絕交付現金，犯嫌用打火機引燃火勢後，快速離開現場。所幸櫃檯人員立即以滅火器撲滅火勢，未造成人員受傷。

警方表示，接獲報案立即派員到場偵辦，擴大調閱監視器影像，鎖定涉嫌人行經路線。在掌握犯嫌的行蹤後，於下午2時許在中和將涉案的35歲鄭姓女子逮捕，並帶返回警局詢問。

初步了解，鄭女為遭縱火的養生會館員工，疑因職場糾紛憤而犯案，但詳細的犯案動機仍尚待調查釐清。警詢後將依恐嚇取財及公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

